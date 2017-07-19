Türk gemisi Seccadi Liverpool’da tutuklu

Türk firması Voda Denizcilik'e ait Seccadi, Liverpool'un Ellesmere limanında tutuklandı. Gemideki mürettebat zor günler geçiriyor, karaya ayak basamıyorlar.

Voda Denizcilik’e ait Seccadi isimli gemi 10 gündür Liverpool’un Ellesmere Limanı’nda tutuluyor. Gemideki evrak eksikleri yüzünden İngiliz otoritelerin Seccadi’yi salmadığı belirtiliyor. Geminin içindeki Türk ve Hint mürettebatın zor durumda.

Handy Shipping Guide’ın haberine göre; Gemideki bazı Hintli mürettebatın bir yıldır gemide olduğu ifade ediliyor. Uluslararası Gemi İşçileri Sendikası (ITF) taraflar arasındaki 50 bin poundluk sorunun çözüme yakın olduğunu fakat hala mürettebatın sorunlarının sürdüğünü belirtiyorlar.

İKİ AYDIR MAAŞ YOK

ITF müfettişi Tommy Molloy’un ifadesine göre gemi çalışanlarına iki aydır maaş ödenmiyor. Mürettebat beslenmekte güçlük çekiyor. Taze meyve sebze edinemiyorlar, çevredekilerin yardımları ile yaşıyorlar.

Molloy gemide yaşananlar için, “2017 yılında bu bir utanç” ifadesini kullandı.

Molloy sözlerini şöyle sürdürdü: Kimse burada başka bir geminin daha aylarca kalmasını istemiyor. Mürettebatın İngiltere karasına ayak basabilmesi için bazı çalışmalarda bulunuyoruz. Geminin burada satılması da gündemde” diyor.

Molloy geminin satılması halinde mürettebatın AB ülkelerinden olacağını ve Türk ve Hintli mevcut mürettebatın sınır dışı edileceğini anlatıyor. Sınır dışı edilen mürettebatın pasaportu damgalanıyor. İlerki yıllarda iş bulmakta ciddi sıkıntılar çekiyorlar.

Sozcu.com.tr’nin ulaşmaya çalıştığı Voda Denizcilik yetkilileri görüşme talebimizi yanıtsız bıraktı.

Voda Denizcilik’in İstanbul merkezli Voda Denizcilik’e ait 2 bin 90 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V TEMPO isimli Panama bayraklı genel kargo gemisi, 22 gündür tutuklu olarak İspanya’nın Valencia Limanı’nda bekletilmişti.

FİLM GİBİ OLAY

İngiltere’de yaşanan bu olay Türkiye’de 2015 yılında vizyona giren Sarmaşık filmini akıllara getirdi. Tolga Karaçelik’in yönettiği filmde Nadir Sarıbacak, Özgür Emre Yıldırım, Hakan Karsak gibi oyuncuların yer aldı. Sarmaşık filminde iflas eden bir armatörün o sırada denizde olan bir gemisinde bulunan ve deniz hukuku gereği gemide kalmak zorunda olan mürettabatın başından geçen hikaye anlatılıyor.