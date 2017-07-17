Türkiye enerjide Rusya’ya daha fazla bağlanıyor

Rusya'nın açıkladığı rakamlara göre Türkiye enerjide Rusya'ya daha fazla bağımlı olmaya başladı. Gazprom'un Türkiye'ye ve Avrupa'ya verdiği gaz miktarı yüzde 12 arttı.

Rus devletinin enerji şirketi Gazprom doğalgaz satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Gazprom’un Avrupa ve Türkiye’ye sağladığı doğalgaz miktarı önceki yıla göre yüzde 12 arttı.

Gazprom’un ihracatında göze çarpan artışlar yüzde 16.7 ile Almanya’ya oldu. 2017’nin temmuz ayı ile 2016’nın temmuz ayı arasında Gazprom 248.8 milyar metreküp doğalgaz sattı.

Gazprom, BOTAŞ ile birlikte dünyanın ilk 15.75 milyar metreküp kapasiteli doğalgaz iletim hattı Türk Akımı’nı inşa etmeye hazırlanıyor. Taraflar her konuda anlaştı. Türk Akımı’nın inşaatı geçtiğimiz günlerde başladı.

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EN ÇOK RUSYA’DAN ALDIK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) verilerine göre geçen yıl en fazla doğalgaz ithalatı yapılan ülke Rusya oldu. Bu ülkeden 2016’da 24 milyar 540 milyon metreküp doğalgaz ithal edildi. Rusya’yı, 7 milyar 705 milyon metreküple İran ve 6 milyar 480 milyon metreküple Azerbaycan izledi.

LNG ÇARE OLUR MU?

Türkiye ile Rusya arasındaki jet krizi dönemlerinde en çok konuşulan konulardan biri Rusya’nın doğalgazı kesme veya sevkıyatı aksatması durumunda ne olacağı idi. 24 Kasım 2015’teki jet krizinin ardından Katar ile yapılan temaslar sonucu bu ülkeden sıvı doğalgaz (LNG) alımının artırılabileceği hususunda taraflar anlaşmıştı.

Türkiye’nin toplam spot LNG ithalatının toplam doğalgaz ithalatı içindeki payı yüzde 5,15 düzeyinde bulunuyor. Türkiye 7 farklı ülkeden spot LNG ithalatı gerçekleştirirken, bu alımların yüzde 68,5’ini Katar’dan sağlıyor.