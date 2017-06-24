Üç evden biri borçla alındı

İpotekli konut satışları ilk 5 ayda yüzde 27.5 arttı ve 210 bin ev için banka kredisi çekildi İstanbul emlak piyasasındaki durgunluk verilere yansırken, yabancı ilgisi dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) konut satış verilerini dün açıkladı. Yılın ilk beş ayında konut satışları yüzde 6.13 arttı ve 556 bin 784 seviyesine çıktı. Ocak – Mayıs döneminde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.5 büyüdü ve 210 bin 427 olarak gerçekleşti. 346 bin 619 konut, senet, peşin vb. ödeme türüyle el değiştirdi. İlk beş ayda satılan konutların 250 bin 790 adedi birinci el, 305 bin 994 adedi ise ikinci el konutlardan oluştu. Ocak – Mayıs döneminde en çok konut 96 bin 386 adetle İstanbul'da el değiştirirken, ikinci sırada 62 bin 959 konut ile Ankara, üçüncü sırada 34 bin 305 adetle İzmir yer aldı. İstanbul'da konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yerinde sayarken, Ankara ve İzmir'de artış gösterdi.

BİRİNCİ EL YAVAŞLADI

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 oranında artarak 116 bin 558 oldu. Mayısta ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.8 oranında artış göstererek 41 bin 738 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 35.8 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz ay Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.5 azalarak 52 bin 976 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.5 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 artış göstererek 63 bin 582 oldu. Mayıs ayında konut satışlarında, İstanbul 20 bin 287 konut satışı ve yüzde 17.4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 631 konut satışı ve yüzde 10.8 pay ile Ankara, 7 bin 121 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu il ise 8 adetle Hakkari oldu.

En çok Suudiler ev aldı

Yabancılara konut satışında KDV'nin kaldırılması ve vatandaşlık hakkının tanınmasının gayrimenkul piyasasına olumlu etkisi sürüyor. Nisanda, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana ilk kez artış gösteren yabancıya konut satışı, yakaladığı ivmeyi mayıs ayında da sürdürdü.

TÜİK verilerine göre, yabancılara konut satışı geçen ay bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.1 artarak bin 775 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs 2017'de ilk sırayı 530 konut satışı ile İstanbul aldı. Mayıs ayında Suudi Arabistan vatandaşları Türkiye'den 285 konut satın aldı. Suudi Arabistan'ı sırasıyla, 277 konut ile Irak, 134 konut ile Rusya Federasyonu, 125 konut ile Kuveyt ve 70 konut ile Afganistan izledi. Ocak- Mayıs döneminde yabancılar Türkiye'den 7 bin 669 konut aldı.