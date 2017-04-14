Adalarımızı Yunan’a bırakan vatana ihanetten yargılansın

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Yalım, Meclis’e başvurdu

Emekli Albay Ümit Yalım, Ege'deki 18 adamızın 13 yıldır Yunan işgali altında olduğunu hatırlattı. Bu dönemin başbakanlarıyla dışişleri, içişleri ve ulaştırma bakanlarının yargılanmasını istedi.

Ege Denizi'nde bulunan 18 Türk adası ve bir Türk kayalığı konusunda TBMM'ye çarpıcı bir başvuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, 2004 yılından itibaren AKP hükümetleri döneminde işgalin gerçekleştiğini savundu ve sorumlu tüm siyasiler hakkında ‘vatana ihanetten' işlem yapılmasını istedi. Yalım, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na gönderdiği yazılı başvuruda şöyle dedi:

13 YILDIR İŞGAL ALTINDA

“Misâk-ı Milli ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı 2004 yılından beri Yunan işgali altındadır. İzmir, Aydın ve Muğla il sınırları içinde bulunan vatan topraklarında, 13 yıldır Yunan bayrağı dalgalanıyor ve Yunan askerleri elini kolunu sallayıp dolaşıyor. Türk adaları Yunan ordusunun ileri karakolu haline dönüştürülmüş ve Türkiye Cumhuriyeti, Erdoğan ve AKP iktidarı eliyle Ege Denizi'nde soyutlanarak Anadolu'ya hapsedilmiştir.

Binali Yıldırım bile 2015'te, kendi seçim bölgesindeki İzmir Koyun Adası'na, yani Türk toprağına, Türk Bayrağı'nı sallayıp ve teknesine Yunan bayrağı çekerek pasaportla girebilmiştir. Başbakan'ın Yunan bayrağı ve pasaportla girdiği İzmir Koyun Adası'na, Yunan Savunma Bakanı ve komuta kademesi pasaportsuz girmektedir. İşgal edilen adalarımıza, çok sayıda kilise inşa edilmiş. Kilisenin papazlarını İstanbul Fener Rum Patrikhanesi atamıştır. Adalarda bir tek cami yoktur.

MECLİS SEYİRCİ KALDI

TBMM, İstiklâl Savaşı'nı yönetmiş ve Anadolu'yu işgal eden Yunan ordusunu İzmir'de denize dökmüştür. Hâlihazırdaki TBMM ise Anadolu Yarımadası'nın doğal uzantısı olan Ege ve Akdeniz'deki adalarımızın işgaline seyirci kalmıştır. Konu ile ilgili olarak CHP ve MHP milletvekilleri tarafından AKP'ye çok sayıda yazılı soru önergesi verilmiştir. Dışişleri ve Savunma bakanlarının verdiği cevaplarda, hayal ürünü ve baştan savma açıklamalar yapılmakla birlikte işgali kabul etmiştir. Eski Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 26 Mart 2015'te TBMM'de, adaların fiili olarak Yunan işgali altında olduğunu itiraf etmişti. 18 Türk adası ve 1 Türk kayalığını yani vatan topraklarını Yunan askerine alenen teslim ettiğini, vatana ihanet ve terör suçu işlediğini zımnen ve hukuken kabul eden, Ege Denizi'nde Sevr Antlaşması'nı uygulayan Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve dışişleri, içişleri ve ulaştırma bakanlığı yapanlar hakkında, 19 Ağustos 1920 tarihli TBMM kararı emsal alınarak karar verilmesini arz ve teklif ederim.