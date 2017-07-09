Adalet Mitingi’ne nasıl gidilir? Maltepe’ye nasıl ulaşılır?

CHP, 1,5 milyonun üstünde katılımın öngörüldüğü Adalet Mitingi'ne gitmek isteyen vatandaşlar için ulaşım rehberi yayımladı. İşte mitinge katılmak için kullanılması gereken güzergahlar...

Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılandığı davada tutuklanmasının ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafında Adalet Yürüyüşü’nde sona gelindi. Bugün Maltepe’de yapılacak mitingle yürüyüş sona erecek. Maltepe’ye ulaşım için gerekli yol tarifleri ve acil durumda ulaşılacak telefon numaralarını yazımızda bulabilirsiniz.

Maltepe Parkı’nda yapılacak Adalet Mitingi’ne ilin farklı noktalarından katılmak isteyenler için CHP tarafından bir ulaşım rehberi yayımlandı.

Rehberde, CHP ilçe örgütlerinin kaldıracağı servis araçları ve iletişim numaraları ile karadan ve denizden toplu taşıma araçları ile gelecek olanlar için de alternatif güzergahlar yer alıyor.