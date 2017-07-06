Adalet Yürüyüşü’nün finali… Bir buçuk milyon kişi bekleniyor…

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, pazar günü Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek 'Adalet Buluşması'yla ilgili açıklama yaptı ve miting programının detaylarını açıkladı. İşte yaklaşık bir buçuk milyon insanın katılmasının beklendiği 'buluşma'nın ayrıntıları...

Maltepe Miting alanında incelemelerde bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak” dedi.

3 KİLOMETRE YÜRÜYÜP KÜRSÜYE ÇIKACAK

Canpolat, Kılıçdaroğlu’nun pazar günü Dragos’tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti.

“YAKLAŞIK 3 BİN ARAÇ MAHALLELERDEN KALKARAK BURAYA GELMİŞ OLACAK”

Cemal Canpolat, “İstanbul’da 958 mahalleden Maltepe’ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak.

Pazar günü yapacağımız ‘Adalet Buluşması’ için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak” şeklinde konuştu.