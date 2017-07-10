Adliyede görev değişimi

Eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun, HSK tarafından 3 Temmuz'da yayımlanan kararnameyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan İsmail Uçar'a görevini devretti.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Başsavcılık makamında gerçekleşen görev değişiminde Başsavcı Fehmi Tosun bir veda konuşması yaptı. Fehmi Tosun konuşmasında çalışma arkadaşlarından helallik isteyerek;

“Arkadaşımızı Çağlayan’dan tanıyoruz. Başarılı ve gayretli olacağına inanıyoruz. Bu makama hiçbir zaman kalıcı olarak gelmedik. Aklımızın köşesinden bir gün gideceğimizi hiç bir zaman çıkarmadık. Bulunduğum yerde tekrar savcı olarak çalışmak istediğimi istedim. Büyüklerimiz taktir ederse Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcı olarak görevlendirilmeyi talep ettim. Devletimizi ve milletimizi seviyoruz. Bize düşen elimizden geldiği ölçüde bu devlet bizim devletimiz başka devletimiz yok. Türk milleti olarak da gidecek başka yerimiz yok. FETÖ Terör örgütü ve hiçbir teröriste bu memleketi teslim etmemek için elimizden ne geliyorsa yapacağız”

Başsavcılık makamında yapılan töreninin ardından eski Başsavcı Fehmş Tosun yeni Başsavcı İsmail Uçar’a çiçek takdim ederek hayırlı olsun dileklerini sundu.

Devir teslim töreninde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, Anadolu Adalet Komisyonu üyesi İbrahim Temir, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, başsavcıvekilleri Tamer Başpınar, Mehmet Aydın, Metin Sarıhan, Cenfiz Cem Karakaşlı, Ömer Kurtuluş Aksoy, Abdurahman Üşenmez ve adli personel katıldı.

HSK’nın 3 Temmuz’da yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosuna bakan Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilmişti.