Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan’ı Fakıbaba oldu

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı. Peki açıklanan yeni kabine'de Tarım ve Hayvancılık Bakan'ı olan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Nerede doğdu ve kaç yaşında?

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıklamasıyla kabinedekşi yeni bakanlarda ortaya çıktı. Peki açıklanan yeni kabine’de Tarım ve Hayvancılık Bakan’ı olan Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir? Doğum yeri neresi?

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik’de doğan Türk siyasetçi. 2009’da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde 77.997 oy alarak (%44) Şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı seçilmiştir. 22 Ocak 2013’te, halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken, Ak Parti’ye katılmıştır.

Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim ilkyardım hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl Başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AKP’den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı[3]. Sonra’dan Saadet Partisi’ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş’un parti’den ayrılış nedenini göstererek parti’den istifa etmiştir[4]. 2015 milletvekili genel seçimlerinde Şanlıurfa milletvekili seçilmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.