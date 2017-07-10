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Akıl almaz kaza

Hareket halindeki otomobilden oto koltuğu ile birlikte yola düşen bebek ve yardımına koşan araç sürücüsü annesi ölümden döndü. İnanılmaz kazanın görüntülerini ise mobese kameraları anbean kaydetti.

14:2410 Temmuz 2017
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Çorum'da akıl almaz trafik kazası paylaşan: Sozcu
Hareket halindeki otomobilden oto koltuğu ile birlikte yola düşen bebek ve yardımına koşan araç sürücüsü annesi ölümden döndü. İnanılmaz kazanın görüntülerini ise mobese kameraları anbean kaydetti.

Çorum'da hareket halindeki otomobilden oto koltuğu ile birlikte yola düşen bebek ölümden döndü.

Stadyum kavşağında yaşanan büyük bir faciadan dönülen akıl almaz kaza mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yaklaşık 3 yıl önce meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki bir otomobilin arka kapısının açılması sonucu oto koltuğuyla birlikte bebek düşüyor.

Bu sırada trafiğin boş olması da olası bir faciayı önlüyor. Hemen aracı durdurup koşarak bebeklerini yoldan alan anne ve yanındaki çocuğa bu kez geri geri gelen otomobil çarpıyor. Çocuğuyla birlikte yere düşen talihsiz anne ve çocuğu vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.

İHA

Son güncelleme: 14:2510.07.2017
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