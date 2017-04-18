AKP’de referandum özeleştirisi

Referandumda 'evet'in beklenen oranda çıkmaması AKP'yi alarma geçirdi. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi kariyerinde en önemli yeri tutan İstanbul'un kaybedilmesi parti içerisinde tartışmalara neden oldu. Hükümete yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi perde arkasında konuşulanları yazdı.

Tarihi referandum sonrası olağanüstü toplanan AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ‘oy kayıpları’ damga vurdu. Özellikle İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesi AKP’de tartışmalara konu oldu.

Refah Partisi'nin iktidara yürüyüşünün simgesi ve en büyük ‘nedeni’ olan İstanbul ve Ankara’daki oy kaybı ana gündem maddesi oldu. AKP’ye yakın gazetecilerden Abdülkadir Selvi’nin bildirdiğine göre; MYK’dan “Büyük şehirlerdeki kaybımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Büyük şehirlerdeki kaybımızı tespit etmek için ayrı bir çalışma yaptırmalıyız” kararı çıktı.

Selvi’nin köşesine taşıdığı bilgilere göre; AKP MYK’sında şunlar konuşuldu;

– Bu sonuçlardan bir ders çıkaralım. Millet sandıkta önemli mesajlar verdi. Bu sonuçlar ışığında siyaset dilinde bir değişikliğe gidebiliriz. Ötekileştirici ve ayrıştırıcı bir dil yerine kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanmalıyız.

– Kürt seçmenin desteğini iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kürt oylarında 10 puanlık bir artış var. Bunu dikkate almak durumundayız.

– İl başkanları ve belediye başkanları ile bir toplantı yapalım. Değerlendirmelerini alalım, onlara moral ve motivasyon sağlayalım.

– Büyük şehirlerdeki kaybımızı iyi değerlendirmemiz lazım. Büyük şehirlerdeki kaybımızı tespit etmek için ayrı bir çalışma yaptırmalıyız. Refah Partisi'nin iktidara yürüyüşü İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanması ile başlamıştı. Erdoğan'ı Türk siyasetine kazandıran yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu. O nedenle AKP açısından İstanbul, Ankara ve Antalya'da çıkan sonuçlar önemli anlamlar taşıyor. İzmir'in duruşu belli olduğu için çıkan sonuç bir sürpriz olarak görülmüyor ama diğerleri için aynı şeyi söylemek mümkün değil.

– Referandum kampanyasına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanları üzerinden yaşanan tartışma gündeme getiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son 48 saat içinde yaptığı çıkışın referanduma zarar verdiği belirtiliyor.

– MHP'nin referanduma katkısı gündeme geliyor. Beklenen desteğin alınamadığının altı çiziliyor. Ama bu konu üzerinde uzun boylu olarak durulmuyor. Seçim sonuçları üzerinde hazırlanacak olan raporda MHP etkisi ölçüleceği için oraya havale ediliyor.

– Ama kamuoyu araştırmaları üzerinde duruluyor. Bazı üyeler isim vermek suretiyle Adil Gür'ün yüzde 61 açıklamasını eleştiriyor. “Yüzde 60 gibi yüksek sonuçlar verilmesi teşkilatı yüksek beklentiye soktu. Referandumu kazanmamıza rağmen buruk bir sevincin yaşanmasının nedeni bu” deniliyor.