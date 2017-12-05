AKP’li başkan, tekstilci ailesinin cirosunu düşüren sosyete pazarını mühürledi

AKP’li Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, 15 Eylül’de ruhsat verdiği sosyete pazarını, aile şirketlerine ait mağazalara rakip olunca mühürletti. 1.5 milyon lira borca giren pazar sahibi siniri krizi geçirip, hastanelik oldu

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde Hacı Yılmaz adlı girişimci Deliktaş Mahallesi'ndeki 4 bin metrekarelik alanda ‘Sosyete Pazarı' açmak istedi. Yılmaz, AKP'li Pamukkale Belediyesi'nden geçtiğimiz 15 Eylül'de çalışma ruhsatı aldı ve çevre tanzimi için de 1.5 milyon lira harcadı. Pazarın açılış törenine Kaymakam Şükrü Görücü de katıldı.

“AYKIRI GIDA ÜRÜNÜ SATILIYOR”

Ancak pazarda tekstil ürünlerinin ucuz fiyata satılması, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e ait Gürlesin Holding'in tekstil ürünlerinin satışını geriletti. Pamukkale Belediyesi zabıtaları rağbet gören ucuzluk pazarını 4 Ekim'de denetleyerek, “İşletme ruhsatına aykırı biçimde gıda ürünü satıldığı ve işyerlerinin başka esnaflara kiralandığı” gerekçesiyle tutanak tuttu. 21-22 Ekim'deki kontrolde de eksikliklerin giderilmediği gerekçesiyle ruhsatı iptal edilerek pazar alanı zabıtalarca mühürlendi.

ÇİFTE MAHKEME KARARI

Sosyete Pazarı sahibi Hacı Yılmaz'ın açtığı davaya bakan Denizli İdare Mahkemesi 3 Kasım'da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Pazar yeniden faaliyete açıldı. Ancak aynı mahkeme itiraz üzerine 14 gün sonra bu kez yürütmenin durdurulması istemini reddetti. 24 Kasım'da pazar ikinci kez mühürlendi. Yılmaz da İdare Mahkemesi'nin kararını İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı.

“BİZİ KENDİNE RAKİP GÖRDÜ”

1.5 milyon lira borca giren Yılmaz sinir krizi geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Oğlu Oktay Yılmaz da, “Pazar açıldı, başkana ait mağazalarının cirosu düştü, o da bizi rakip görüp, pazarı mühürletti” dedi.