Ankara’da maskeli protesto… Havagazı Fabrikası yıkımına tepkiler sürüyor

Ankara'daki Havagazı Fabrikası'nın yıkımında önlem alınmaması büyük tepki tepki topladı. Bugün de kanser tehlikesi barındıran asbest tehlikesine karşı Ankara'da eylem yapıldı ve “Tehlikenin farkında mısınız” mesajı verildi. Fabrikanın yıkımının durdurulması için bugün mahkemeye başvuruda bulunuldu.

Ankara'daki Havagazı Fabrikası'nın yıkımında önlem alınmaması büyük tepki tepki topladı. Bugün de kanser tehlikesi barındıran asbest tehlikesine karşı Ankara'da eylem yapıldı ve “Tehlikenin farkında mısınız” mesajı verildi. Fabrikanın yıkımının durdurulması için bugün mahkemeye başvuruda bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Havagazı Fabrikası alanında 350 ton asbest bulunan binayı yıkması büyük tepki topladı. Halkevleri üyeleri, maske ve özel kıyafetlerle eylem yaptı. Ellerindeki megafonlar ile Ankaralıları uyaran eylemciler, “Asbest kanser demek. Asbeste hayır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıların sağlığını tehdit ediyor” açıklaması yaptı.

MAHKEMEYE BAŞVURULDU

Kansere yola açan Asbest temizliğinde kullanılan beyaz kıyafetler giyen eylemciler “Tehlikenin farkında mısınız” mesajı verdi. Ayrıca meslek odaları yıkımın durdurulması için mahkemeye başvururken, binanın çevresindeki okullarda çocukları okuyan veliler çocuklarını bugün okula göndermedi.