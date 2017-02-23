Azerbancan’da Fox TV yayını durduruldu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atadı. Fatih Portakal da bu olaya ilişkin Fox TV ana haber bülteninde eleştirilerde bulundu. Yaşananlar sonrası Fox TV'nin Azerbaycan yayınına son verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'yı cumhurbaşkanı birinci yardımcısı olarak atadı. Fatih Portakal da bu olaya ilişkin Fox TV ana haber bülteninde eleştirilerde bulundu. Yaşananlar sonrası Fox TV'nin Azerbaycan yayınına son verildi.

Öte yandan Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, Fatih Portakal’ın ana haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerine tepki verdi.

AZERİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Milletvekili Adil Aliyev DHA'ya yaptığı açıklamada, Fatih Portakal'ın dün ana haberde sarf ettiği sözlerin Azerbaycan halkında büyük bir rahatsızlığa neden açtığını iddia etti. Aliyev, Fatih Portakal'ın Türk dünyası ülkelerini sevmediğini ve bu yüzden taraflı yayınlar gerçekleştirdiğini savundu. Aliyev sözlerine şöyle devam etti: ‘FOX TV’nin gazetecisi Fatih Portakal’ın amacı TürkiyeAzerbaycan ilişkilerine zarar getirmektir. Azerbaycan ile ilgili hazırladığı ülkemizin yönelik haber, tek taraflı ve önyargılı olmaktadır. Fatih Portakal hiçbir zaman isteğine nail olmayacaktır. Çünkü, Türk halkı her zaman Azerbaycan’ın yanında olmuştur ve bundan sonra da olacaktır.”

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Bugün Azerbaycan medyası da Fatih Portakal’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşini birinci başkan yardımcısı tayin etmesi dolayısıyla eleştirel yayın yaptığını manşetlere taşıdı.

CHP’DEN DIŞİŞLERİ’NE FOX TV ÇAĞRISI

Öte yandan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, FOX TV’nin Azerbaycan’da yayınlarının kesilmesine tepki göstererek Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Yarkadaş’ın tweetleri şöyle:

“FOX TV’nin Azerbaycan’daki yayınları, Mihriban Aliyev’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını eleştirmesi üzerine durduruldu. Mihriban Aliyev’in atanmasını eleştirdi diye FOX TV’nin yayınlarının keyfi bir biçimde engellenmesi kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, FOX TV’nin yayınlarının kesilmesine sessiz kalmamalıdır.

Azerbaycan devleti de bu yanlış karardan bir an önce dönmelidir. Saat 23.14 itibariyle FOX TV Azerbaycan’da izlenemiyor. TV’nin yayınları kesik. Eleştiri demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. @fatihportakal da demokratik hakkını kullanmıştır. Bu yüzden TV kapatmak meşru görülemez.

Azerbaycan devleti, keyfi tutumuna son vermeli ve halkın haber alma hakkını engellemekten vazgeçmelidir. Azerbaycan’da yaşanan tablo, halkımız için de öğretici derslerle doludur: BAŞKANLIK, ‘ASTIĞIM ASTIK, KESTİĞİM KESTİK’ REJİMİDİR!”