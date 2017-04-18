Bakanlar sınıfta kaldı

Referandumda 17 büyükşehirde ‘Hayır’ çıkması, bu illerin milletvekili olan bakanların durumunu kritik hale getirdi. İşte bakanların referandum karnesi:

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci'nin seçim bölgesi Denizli'de, ‘Hayır' yüzde 55.47 çıktı. Denizli'de 1 Kasım 2015'te AKP'ye yüzde 45.7 oy verilmişti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim bölgesi Antalya'da ‘Evet' 40.9'da kaldı. Antalya'da 1 Kasım 2015'te AKP'ye yüzde 41.7 oy çıkmıştı.



AVRUPA Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik'in seçim bölgesi Adana'da büyükşehir MHP'de… AKP ve MHP ‘Evet'te yer almasına rağmen yüzde 58 ‘Hayır' çıktı. Adana'da 1 Kasım seçiminde AKP-MHP oyları yüzde 56.6'ydı.



ÇALIŞMA Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun seçim bölgesi Bursa'da ‘Evet' yüzde 53 oldu. 1 Kasım seçimlerinde AKP-MHP yüzde 66 oy almıştı.



KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan'ın seçim bölgesi Mersin'de yüzde 35.98 ‘Evet' çıktı. Belediye MHP'de… AKP-MHP bloğunun yüzde 52.7 oyu vardı.



KÜLTÜR Bakanı Nabi Avcı'nın seçim bölgesi Eskişehir'de de büyük kayıp var. ‘Evet' oyları yüzde 42.4 çıktı. Eskişehir'de 1 Kasım seçimlerinde AKP'ye yüzde 43.5 oy verilmişti.