Baraja düşen yangın helikopteri çıkarıldı

İzmir'in Menderes İlçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken düşen ve 5 mürettebatı İZSU personeli tarafından kurtarılan helikopter, Orman Bölge Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Menderes ilçesinde 1 Temmuz günü başlayan ve yaklaşık 1000 hektar orman arazisi ile 200 dönüm tarım arazisinin zarar görmesine yol açan orman yangını günler süren çabayla söndürüldü. Yangına müdahale etmek için 2 Temmuz Pazar günü, Tahtalı Barajı’ndan su almaya çalışırken düşen ve 2’si Rus, 3’ü Türk olmak üzere 5 mürettebatı İZSU Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan helikopter, dün ortak bir çalışmayla barajdan çıkarıldı.

Yangının sönmesi ve helikopterin nasıl çıkarılacağı yönündeki incelemelerin ardından, 5 saatlik bir operasyonda İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ve helikopterin bağlı olduğu Rus firması ekiplerinin işbirliği ile aracın barajdan çıkarılması sağlandı.

İlk olarak Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, herhangi bir sızıntıya karşı su üzerinde bariyerleme yaptı. 20 kişilik bir ekiple helikopter, daha sonra suyun içinde balonlar şişirilerek askıya alındı ve çıkarılabilecek en uygun nokta olan Tahtalı Barajı Pompa İstasyonu’nun olduğu bölgeye getirildi. 100 ton taşıma kapasiteli vinçle 8 ton ağırlığındaki helikopter suyun içinden çekildi. Helikopterin tek parça çıkması ekipleri sevindirdi.

YAKIT TANKINDA SIZINTI YOK

Çıkarılan helikopterin iki gün inceleme amaçlı olarak çıkarıldığı bölgede kalacağını belirten İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, firmanın daha sonra helikopteri alacağını söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Yaptığımız incelemede, ne yakıt tankında ne de yağ tankında bir parçalanma olmadığını tespit ettik. Ancak biz yine de tedbirimizi aldık. Çalışmanın başından itibaren bariyerlerimizi ve yüzücü pedlerimizi kullandık. Herhangi bir şekilde yağ ve benzeri atık suya karışmadı. Karışsaydı bile, içme suyu arıtma tesisimiz konvansiyonel bir arıtma tesisi ve tehlikeli ağır metaller dahil olmak üzere tüm parametreleri arıtabilecek kapasitededir. Onun için herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İçme suyumuz da aynı şekilde İzmir halkına standartlara uygun bir şekilde verilmektedir.” (DHA)