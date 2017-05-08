Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti izle: Kartal son dakikada çakıldı!

Şampiyonluğu riske atmamak için Beşiktaş açısından büyük önem taşıyan Beşiktaş Fenerbahçe maçı son dakikada Marcelo'nun kendi kalesine attığı golle berabere bitti. Beşiktaş Fenerbahçe maçını kaçıranlar ve Beşiktaş Fenerbahçe maç özetini tekrar izlemek isteyenler, maç ayrıntılarıyla birlikte Beşiktaş Fenerbahçe maç özetini haberimizde bulabilir...

Dev derbi Türkiye’de pazar gecesi heyecanı yaşattı. Beşiktaş Fenerbahçe maçı karşılıklı gollerle 1-1 bitti. Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve Beşiktaş Fenerbahçe golleri Goolge üzerinde en çok aratılanlar arasına girdi. Beşiktaş Fenerbahçe maç özetini haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ AYRINTILARI

Başakşehir'in kayıpsız geçirdiği haftada çıktığı kritik maçta son dakikaya kadar maçı önde götüren siyah-beyazlılar, Marcelo'nun 90+4'te kendi kalesine attığı gol ile yıkıldı. Fırat Aydınus santra bile yapmadan maçı bitirdi. Başakşehir'in Antalyaspor deplasmanında kazanmasının ardından siyah-beyazlılarda endişe vardı. Kaybedilecek olası puan ya da puanlar Beşiktaş için yıkım olabilirdi. Tüm bu düşüncelerle sahaya çıkan Şenol Güneş'in öğrencileri, rakiplerine net bir pozisyon vermeden sonuca gitmişlerdi. Ta ki son dakikaya kadar.

Beşiktaş'ın golünü 45. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti. Kara Kartal bu skorla Başakşehir'in 2 puan önüne geçse de hevesler kursakta kaldı.

JOSEF VE SKRTEL ATILDI

Maçın son 10 dakikalık bölümünde hareketlenmeye başlayan Fenerbahçe, 2 oyuncusunu kaybetti. Martin Skrtel ve Josef de Souza çift sarıdan kırmızı kart gördüler. Fakat sarı-lacivertliler maçı bırakmadı…

BEŞİKTAŞLILARDAN KOREOGRAFİ



Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi gerçekleştirdiği koreografi ile görsel şölen yaşattı.

Taraftarlar, tribünde “Burası Beşiktaş akıllı ol” yazısının yanı sıra kartal fotoğrafının bulunduğu dev bir pankart açtı. Siyah-beyazlılar ayrıca sahayı konfeti yağmuruna tuttu.