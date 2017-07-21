Bodrum’u ‘O’ ada kurtardı! Dalgalara bariyer görevi yaptı

Bodrum açıklarında meydana gelen depremin ardından sadece Gümbet Koyu'ndaki 1 kilometrelik sahil şeridinde yaşanan tsunaminin nedeni belli oldu. Bodrum'a 3 mil mesafedeki tarihi ılıcası ile ünlü Karaada'nın, Bodrum merkezi için dalgalara bariyer görevi yaptığı belirtildi.

Karaada’nın sadece günümüzde değil binlerce yıl Antik Halikarnassos Kentine mendirek- dalgakıran görevi yaptığını belirten Bodrum Denizciler Derneği Başkanı ve 35 yıllık kaptan Mustafa Demiröz, “Bugün yaşananlar tam anlamıyla tsunami olmasada hızla ve yükseklikle depremin yarattığı enerji ile kilometrelerce hızla gelen dalgalar Karaada’nın arkasından Bodrum’u görmeden geçti ve Gümbet Koyu’nun batı kıyısından içeri girdi. Gümbet Koyu’nun batı yakası sarp kayalık ve deniz orada çok derindir, o nedenle dalga yön değiştirerek çok daha alçak ve yaklaşık 40 yıl önce bataklık olan, derinliği yarım metreyi geçmeyen doğu yakasına teknelerin demirlediği yere ulaştı ve hızını alamayıp, karaya çıkıp önüne ne geldiyse sürükledi gitti. Enerjisini böyle boşaltarak tekrar döndü. Kısacası Karaada olmasaydı bugüne kadar Bodrum birçok kez felaketle karşı karşıya kalırdı” dedi.

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