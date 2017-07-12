Bülent Tezcan’dan çok sert 15 Temmuz açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinliklere değinerek, "15 Temmuz'da bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye özel bir program yapmışlar bu özel programda, Meclis'te yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşacak, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Anamuhalefet partisi genel başkanı ve Meclisteki diğer parti genel başkanı konuşturulmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bölmeye kimsenin hakkı yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yapılacak etkinliklere değinerek, “15 Temmuz’da bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye özel bir program yapmışlar bu özel programda, Meclis’te yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşacak, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Anamuhalefet partisi genel başkanı ve Meclisteki diğer parti genel başkanı konuşturulmayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bölmeye kimsenin hakkı yoktur. TBMM Başkanına sesleniyorum; TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde Meclis Bütünlüğü içerisinde yapılacak törenlerde sizin keyfinize göre şunlar konuşacak konuşmayacak diye bir ayrım yapma hakkınız yok. 15 Temmuz’a karşı o Meclis’te o bombaların altında hepimiz ben de vardım. Bütün vekiller ordaydı. Bombalar sadece sizin değil hepimizin başına düştü. Darbeye karşı birlikte direndik. Biz çağırdık halkı tankın üzerine çıkın diye” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısının gündemine ilişkin CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Tezcan, konuşmasına başlamadan önce salonda bulunanlara bakarak, “Bronzlaşan arkadaşlar mı var adalet rengi mi oluyor bu?” diyerek tebessüm etti.

SREBRENİTSA KATLİAMI

Srebrenitsa katliamına değinen Tezcan, “Dünya hala bu avcıların yaşandığı bölgelerin var olduğu 21. Yüzyılın ayıbı içerisinde. Bu ayıpları ortadan kaldırmanın yolu geçmişte yaşanan bu katliamlara karşı ortak bir insanlık duruşu gösterebilmektir. Adalet yürüyüşümüzün bir boyutu da bu ortak insanlık ülküsünü büyütebilme inancıydı” diye konuştu.

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“ARTIK TÜRKİYE’DE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK BU NEDENLE TELAŞLARI BİR KAT DAHA ARTIYOR”

“Adalet yürüyüşü”ne değinen Tezcan, “Bu genel başkanımızın yürüyüşü değildi. Sadece CHP’lilerin değildi. Bu adalet çığlıydı. Yükselmesi gereken güç ve kudrette yükseldi. Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bunu adaletin sebebi sorumlusu olanlar da gözlüyor ve biliyor. Bu çerçevede telaşları bir kat daha artıyor” ifadelerini kullandı.

“MALTEPE ÇAĞRISINDAKİ 10 MADDE TÜRKİYE’NİN KARANLIKTAN AYDINLIĞA ULAŞACAĞI YOL HARİTASI”

Tezcan, “Önümüzdeki yol haritamızda Maltepe çağrısındaki 10 madde Türkiye’nin karanlıktan aydınlığa ulaşacağı yol haritasının aslında ta kendisidir. Bu çerçevede adalet mücadelemiz devam edecek” dedi.

“ARTIK TÜRKİYE’NİN BİR ADALET DAVASI VAR. SÖZCÜSÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU’DUR”

Tezcan, “Bu yürüyüş gösterdi ki artık Türkiye’nin bir adalet davası var. Adalet davası açtık. Bu davanın bir sözcüsü var. Sözcüsü Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Mücadelesi, alın teri ve arkasındaki toplumsal destekle sözcüzü olmuştur. 10 maddelik Maltepe çağrısı bir anlamda ilk dava dilekçesidir. Adaletsizlikle karşılaşan herkes bu dosyanın içine dilekçelerini koyacaklar. Bu dilekçeler ile davayı kazanacağız Türkiye adalet davasını kazandığı zaman baskıya, zorbalığa, diktatörlüğe karşı rahat nefes almış demokrasiyi yerleştirmiş bir ülke olmanın onurunu yaşayacak. Türkiye’nin geleceği bu davayı kazanmasına bağlı” açıklamasında bulundu.

“FAŞİZM KİTLELERİ SOKAĞA ÇAĞIRMAZ. KİTLELERİ MECBUR BIRAKIR”

Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Telaşa düştüler adaletsizliğin sahibi olanlar. Böylesine mazlum, barışçıl bir eylemi faşizm ile kıyaslamaya faşizm diye adlandırmaya kalkıştırlar. Ak Parti sözcü Mahir Ünal ‘siz faşizme davet ediyorsunuz’ diye açıklama yaptı. Mahir Ünal, faşizmin ne demek olduğunu ya bilmiyor ya da böyle söylemek ancak korkularından kurtarıyor. Faşizm kitleleri sokağa çağırmaz. Kitleleri mecbur eder. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi yargıyı etkisiz hale getirerek, sokaktan başka çıkış yolu bırakmaz. Tam da Türkiye’yi tarif ediyor. Bizi sokağa mecbur bırakan tek adam rejiminin uygulamaları ve dayatmalarıdır. Sokağın sesinin ne kadar etkili olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

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HİTLER’İN VE MUSSOLİNİ’NİN YAPTIKLARINDAN FARKLI DEĞİLDİR

Faşizm kitleleri bir şekilde sokağa çağırır o da iktidar olduğu zaman. Devleti elinde tutup kontrol etmeye başladığı zaman devlet gücüyle halkın bir kesimini sokağa çıkarır. Halkın geri kalan kesimi ile çatıştırmaya başlar düşman eder. Yani kutuplaşma siyaseti güder. Tanıdık geliyor mu bu söylediklerim. Bugün ki iktidarın devlet kontrolünde halkı sokağa çıkartıp bir çatışma yaratmaya dönük çağrıları aslında tarihte Hitler’in ve Mussolini’nin yaptıklarından farklı değildir. Adalet yürüyüşü ile başlayan o büyük demokratik çıkış Türkiye’nin özgürlük ve demokrasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu boş sözlere de kulak asmayacağız. Biz yolumuzda kararlıkla devam edeceğiz.”

“HALKIN 15 TEMMUZ’UNDA DEMOKRASİ, SARAYIN, 15 TEMMUZ’UNDA DARBE VAR”

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne değinen Tezcan şu ifadeleri kullandı: “15 Temmuz bir darbe girişimine karşı halkın ve siyaset kurumunun cesaretle direndiği bir büyük önemli tarihtir. Ancak ne yazık ki, iktidar her şeyde olduğu gibi. 15 Temmuz’u da ikiye ayırmıştır. 15 Temmuz üzerinden de bir ötekileştirme kampanyası yürütmektedir. İki 15 Temmuz var. Biri halkın diğeri sarayın. Halkın 15 Temmuz’unda demokrasi, sarayın, 15 Temmuz’unda darbe var. sarayın, 15 Temmuz’u darbeciliğin adıdır. Bir yıl geçmesine rağmen darbenin siyasi ayağı hala ortaya çıkartılamadı.

OHAL DARBE İLE MÜCADELE İÇİN DEĞİL DARBENİN SİYASİ AYAĞINI GİZLEMEK İÇİN KULLANILMAKTADIR

Bugüne kadar, Fetullahçı Terör Örgütü’nü devletin bağrına yetiştirenler, hala devleti yönetmeye devam ediyorlar onların arasında hiçbir sorumlu yok ortaya çıkartılan. Sarayın 15 Temmuz’u darbeyi öngören, önlem almayan ve onun sonuçlarını kullanarak bir yeni darbe yaratan anlayış. Bir yıl geçmesine rağmen darbeyle hesaplaşmanın önünü tıkamıştır. Bugün OHAL darbe ile mücadele için değil darbenin siyasi ayağını gizlemek için kullanılmaktadır.”

“ANAMUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİSTEKİ DİĞER PARTİ GENEL BAŞKANI KONUŞTURULMAYACAK”

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeki etkinliklere değinen Tezcan sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumartesi günü Meclis’te 15 Temmuz ile ilgili resmi bir toplantı olacak. Siyasi parti liderleri konuşma yapacaklar. 10 dakika ile sınırlıyorlar. 15 Temmuz gibi önemli bir konuyu konuşmak için verilen süre 10 dakika. Bu 15 Temmuz’u konuşmamak için konuşturmamak için verilen süre. Özelikle korkuyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminin arka planındaki sorumluların gerçek sorumlularının ortaya çıkmasından özellikle korkuyorlar sonuna kadar darbenin siyasi ayağının ortaya çıkarılması için mücadele edeceğiz. 15 Temmuz’da bir de Cumhurbaşkanlığı himayesinde diye özel bir program yapmışlar bu özel programda, Meclis’te yapılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı konuşacak, MHP Genel Başkanı, Meclis Başkanı konuşacak. Anamuhalefet partisi genel başkanı ve Meclisteki diğer parti genel başkanı konuşturulmayacak.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’Nİ BÖLMEYE KİMSENİN HAKKI YOKTUR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bölmeye kimsenin hakkı yoktur. TBMM Başkanına sesleniyorum; TBMM yerleşkesi ve eklentilerinde Meclis Bütünlüğü içerisinde yapılacak törenlerde sizin keyfinize göre şunlar konuşacak konuşmayacak diye bir ayrım yapma hakkınız yok.

15 TEMMUZ’A KARŞI O MECLİS’TE O BOMBALARIN ALTINDA HEPİMİZ BEN DE VARDIM

15 Temmuz’a karşı o Meclis’te o bombaların altında hepimiz ben de vardım. Bütün vekiller ordaydı. Bombalar sadece sizin değil hepimizin başına düştü. Darbeye karşı birlikte direndik. Biz çağırdık halkı tankın üzerine çıkın diye.” (DHA)