İstanbul Çatalca’da fabrika yangını

Çatalca'da sanayi sitesi içerisindeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki kişinin yoğun dumandan etkilendiği iddia edilen yangında ekipler, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlemeye çalışıyor. Öte yandan, yangının sebep olduğu yoğun duman metrelerce uzaktan görüldü.

Çatalca Elbasan Mahallesi’nde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sararken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları için çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekibi ve su tankerleri istendiği öğrenildi.

İki kişinin yoğun dumandan etkilendiği iddia edilen yangında ekipler alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlemeye çalışıyor. Öte yandan, yangının sebep olduğu yoğun duman metrelerce uzaktan görüldü.

İTFAİYECİLER FENALAŞTI

Çatalca sanayi sitesinde bulunan bir tekstil fabrikasındaki yangın itfaiyenin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Fabrikanın kumaş deposundaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Saat 16.30 sıralarında başlayan yangına çok sayıda iftaiye ekibi müdahale etti. Alevlerin yanıcı kumaşların bulunduğu bölümde olması nedeniyle zaman zaman köpük de kullanıldı. Yangına müdahale sırasında yoğun dumandan etkilenen bazı itfaiyecilerin fenalaştığı görüldü. Onlardan bazıları kendilerini yere bıraktı. Fabrikanın sahibi Enes Türker yangının pres makinasından çıkmış olabileceğini söyledi. İtfaiyenin yoğun çabasıyla söndürülen yangın da ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor. DHA