Devlet eliyle orman katliamı

Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu bölgesinde dünyada denize kadar inen nadir sarıçam ormanının içinde Orman Köşkü ve sosyal tesisler yapıldığı yangın sonucu ortaya çıkmıştı. Yörenin eski fotoğraflarıyla tahribatın boyutunu ortaya koydu. Yapılan köşkler, 29 yıllığına iş adamına kiralandı. Şimdi o yörenin güzellikleri ancak hatıra fotoğraflarda kaldı.

Denize kadar inen dünyanın nadir sarıçam ormanının yer aldığı Trabzon Sürmene Çamburnu mevkiinde orman, Devlet eliyle katledildi. Yaklaşık 5 hektarlık bölümün “Orman Köşkü” yapmak amacıyla cins değişikliği yapılıp “Tabiat Parkı”na dönüştürülmesiyle başlayan gizli yapılaşma, orman yangınıyla ortaya çıkmıştı.

Yörenin eski fotoğrafları, katliamın boyutunu ortaya koydu.

Önce yangın, sonra heyelan

Tabiat parkına dönüştürülmesiyle yapılaşmaya açılan Çamburnu'nda 15 adet Orman Köşkü, kır lokantası, mescit, yağmur barınağı, yöresel ürün satış yeri, 24 adet kameriyenin yapımı orman içinde devam ederken 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan yangınla, orada yapılaşma olduğu ortaya çıktı. Yangın sonucu tahribat anlaşılırken, orman köşküne doğru giden yolun genişletilmesi çalışmasının ardından da büyük bir heyelan oldu ve Çamburnu tanınmaz hale geldi. Yangının çıkmadan önce orman içindeki yapılaşmanın kamuoyu tarafından bilinmediğini, bu yüzden daha önce bir tepki alınmadığını kaydeden bir yetkili, “Her şey, Çamburnu'nda 5 hektarlık alanın orman vasfından çıkarılıp Tabiat Parkına dönüştürülmesiyle başladı. Bu daha bir başlangıç. Yapılaşma için devamı gelir” dedi.

Değişiklik yapılmasaydı

Çamburnu Sarıçam ormanının, orman vasfından çıkarılıp Tabiat parkı'na dönüştürülmesiyle yapılaşmanın yolu açıldı. Bu değişiklik yapılmamış olsaydı, tabii ve ekolojik denge bozulmayacak, yaban hayatı tahrip edilmeyecek, sahaların özelliklerinin kaybolması, değiştirilmesi gerçekleştirilmeyecek, kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk bulunmadıkça her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı tesis kurulamayacaktı. Orman alanının tabiat parkına dönüştürülmesiyle başlayan yapılaşma yangınla ortaya çıkarken, yetkililer, inşaatın yangından 6 ay önce başladığını, ağaçlar arasından inşaatın yangın çıkana kadar görülmediğini belirttiler.

29 yıllığına verildi

Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nün bir yetkilisi, “Çamburnu Tabiat parkında işletmecilik ihalesiyle bir vatandaşımıza ihale ile 29 yıllığına bu tabiat parkının işletmeciliğini yatırım yapma karşılığı olarak Ali Hancı'ya verdik. Yatırım yapılıp 29 yıllık işletme süresi bitince köşk ve diğer tesisler Devlete geçecek” dedi.