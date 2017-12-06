Diyanet: SMS, faks ve mektup ile de boşanılabilir

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, yerleşik hukuk düzeni, Medeni kanun ve yasalara aykırı bir görüş açıkladı. Hayret uyandıran görüşe göre, erkeğin “Telefon, faks, mektup, mesaj ve internetle ile de, karısından boşanabileceğini” açıkladı.

Kurul, mektupla yapılan boşanmada, boşanma işleminin “Kadının mektubu okuduğu andan itibaren” geçerli olacağını da öne sürdü. Kurul bu görüşü yazılı olarak açıkladı. Açıklamada “Bir kimse yüzüne karşı, ‘Seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir” denildi.

“BOŞ OL”

Daha önce “Boş ol” denildiğinde boşanmanın meydana geleceğine dair görüşü de tartışma yaratan Din İşleri Yüksek Kurulu, şimdi de, “Telefon, faks, mektup, mesaj ve internet aracılığı ile de boşanma kararı alınabileceğini'' savundu. Bir vatandaştan gelen “Telefon, mesaj ve internet yoluyla boşama geçerli midir?” sorusunu yanıtlayan Din İşleri Yüksek Kurulu aynen şu cevabı verdi:

“Bir kimse, yüzüne karşı ‘seni boşadım, benden boş ol' gibi boşamayı ifade eden sözleri şifahî olarak söylemek suretiyle, eşini boşayabileceği gibi, bu sözleri telefon, mektup, mesaj, internet ve faks yoluyla bildirerek de boşayabilir. Söz konusu iletişim vasıtalarıyla boşamak, sözlü olarak yüz yüze boşamak gibi geçerlidir. Ancak, bu durumda kocanın, boşamış olduğunu inkar etmemesi gerekir. Boşamanın yazılı olması halinde ise boşanan kimse, yazının veya mesajın eşinden geldiğinden emin olmalıdır. Bu durumda boşama hükümleri, kadının mektubu okuduğu andan itibaren başlar. Fakat koca eşini daha önce gıyaben boşamış da bunu mektupla haber veriyorsa, boşamanın hükümleri, kocanın boşadığı andan itibaren başlar.”