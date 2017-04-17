Erdoğan’an Fatih Sultan Mehmet’e ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü referandumda yüzde 51.35 oranda hayır çıkması ile hayal kırıklığı yaşadığı İstanbul'u gezdi. Erdoğan Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde Kur'an-ı Kerim okudu. Öncesinde de Eyüp Sultan'ı da ziyaret eden Erdoğan, Turgut Özal, Adnan Menderes ve Necmetin Erbakan'ı kabirlerini ziyaret etti.

Erdoğan’ın 1994 yılından bu yana bu denli oy kaybetmediği İstanbul, aynı zamanda seçimlerde Türkiye genelini yansıtan kesit olarak kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in kabrinde Kur’an-ı Kerim okudu.

Öğle namazını Fatih Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in kabrini de ziyaret etti. Erdoğan’ın burada Kur’an-ı Kerim okudu ve dua etti.

ERDOĞAN’DAN EYÜP SULTAN’A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın kabrini ziyaret ettikten sonra Eyüp Sultan’a geldi. Eyüp Camii’nde namaz kılan ve Eyüp Sultan Türbesi’nde dua eden Erdoğan, çıkışta vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, sevgi gösterileri arasında Eyüp’ten ayrıldı.