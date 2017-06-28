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Erdoğan’dan yeni Suriye operasyonu sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus İzvestiya gazetesine konuştu: Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenleyebiliriz.

11:3628 Haziran 2017
Gündem
Erdoğan’dan yeni Suriye operasyonu sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus İzvestiya gazetesine konuştu: Suriye'de yeni bir askeri operasyon düzenleyebiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzvestiya gazetesine verdiği demeçte, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde geniş çaplı yeni bir operasyon düzenleyebileceğini ve bir Kürt devleti kurulmasının önlenmesi için Menbiç ve Rakka’yı kenti kontrol  alanına alabileceğini söyledi.

Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampa düzenlediği ziyaretin ardından konuşan Erdoğan, Suriye’nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurulmasına izin vermeyeceklerini belirtip ‘en ufak bir tehdit karşısında bile’ burada yeni bir askeri operasyon düzenlemeye hazır olduklarını ifade etti. “Suriye’de şu anda olumsuz süreçler görülüyor. Eğer bu durum sınırlarımız için bir tehdit oluşturursa Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi tepki vereceğiz” diyen Erdoğan, daha önce Menbiç ve Rakka’yı terörist gruplardan kurtarmaya hazır oldukları ifade ettiklerini fakat ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin ‘bahislerini Kürt gruplardan yana oynadığını’ söyledi.
Erdoğan ayrıca, PYD ve YPG’yi kastederek, Ankara’nın, ‘stratejik partnerlerinin teröristlerle ortak hareket etmesinden üzüntü duyduğunu’ ifade etti.

İzvestiya gazetesi Erdoğan’ın bu sözlerini “Washington ve Moskova’da endişe yaratıyor” yorumuyla haberleştirdi.

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Son güncelleme: 12:2328.06.2017
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