Günahsız erlerle uğraşmayın parsel parsel satanlara bakın

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta darbe girişimi nedeniyle FETÖ’den tutuklanan er ve erbaşların aileleri ile görüştü ve başlıktaki bu eleştiriyi yaptı

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta darbe girişimi nedeniyle FETÖ’den tutuklanan er ve erbaşların aileleri ile görüştü ve başlıktaki bu eleştiriyi yaptı

Anayasa değişikliğinde AKP'ye her türlü desteği veren MHP'den FETÖ operasyonlarına sert eleştiri geldi. Devlet Bahçeli'nin kurmayı, TBMM Grup Başkanvekili Erhan Usta, çok sayıda erin 7 aydır tutuklu olduğunu belirtti ve “Komutanları ‘IŞİD ya da PKK baskını' diye götürmüş, olaydan habersizler. Genelkurmay Başkanı, yaverinin FETÖ'cü olduğunu bilmiyor, erler mi bilecek?” diye sordu.

‘BORÇ ALDIM, SİZE GELDİM'

Usta, darbe girişimi nedeniyle FETÖ'den tutuklanan er ve erbaşların aileleri ile görüştü. Bir anne ‘'Komşumdan 50 lira borç alıp geldim, perişanız'' dedi. “FETÖ'yle mücadele edeceğim diye vatan evlatlarına zulmetmeyin. AKP içinde bir tane FETÖ operasyonu yok. Kaçak generaller var ama milletin erine, erbaşına gücünüz yetiyor. Parsel parsel memleketi FETÖ'ye dağıtan belediye başkanlarına bir şey yok ama, bu çocuklar 7 aydır tutuklu. Yazıktır, günahtır. Salın bu çocukları, mahkemeleri devam etsin, kaçacak halleri yok'' diyen Usta da şunları söyledi:

CİDDİ MAĞDURİYET VAR: Fetullahçı Terör Örgütü'yle mücadeleyi destekliyoruz fakat bunu yaparken hukuk devletine bağlı kalmak ve mağduriyet oluşturmamak lazım. Ama bu mücadelenin ciddi mağduriyetler yarattığı ortada. Savcısı, hâkimi, polisi, idarecisi korkuyla hareket ederek milletin çocuğunu mağdur ediyor. Masum, vatanına bağlı insanların nasıl mağdur olduğunu, nasıl gözyaşlarının kan şekline dönüştüğünü biz gözyaşları içerisinde dinliyoruz. İktidar partisi de FETÖ mağdurlarına kapılarını açmalı.

SAVUNMA HAKKI VERİN: FETÖ'cülerin yuvalandığı Emniyet İstihbarat teşkilatının geçmişteki bilgilerine dayalı olarak insanları işinden atıyoruz. Savunma hakkı vermemiz lazım. Bir insan neyle suçlandığını bilmeden nasıl kendisini savunabilir? Suç belirsiz, savunma alınmıyor ve insanlar ekmeğinden oluyor veya tutuklular. Bunlar hukuk devletiyle bağdaşmaz. Yarın bunların hepsi uluslararası mahkemelerde tazminat olarak karşımıza çıkar.

BELEDİYE BAŞKANLARI…: Tezkeresine bir hafta var, düğün davetiyesi hazır. Darbeci olan düğün davetiyesi mi bastırır? Suçunu ortaya koymadan bu insanlar 7 aydır tutuklu. AKP'nin ya da diğer siyasi partilerin içerisinde FETÖ'cü operasyonu yok. Kaçak generaller var ama milletin erine, erbaşına gücümüz yetiyor. Parsel parsel memleketi FETÖ'ye dağıtan belediye başkanlarına bir şey yok ama bu çocuklar 7 aydır tutuklu. Yazıktır, günahtır.

FETÖ'cü hakimle gazeteci, MHP'li Başkan Sözlü'ye kumpas kurmuş!

MHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla yargılandığı davada da FETÖ izine rastlandı. Adana'da FETÖ'den KHK ile kapatılan yerel gazetenin sahibi Hakan Bülent Yardımcı ile Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'yken Yargıtay Üyesi olan Erol Tekmen arasındaki WhatSapp konuşmaları dava dosyasına girdi.

Başkan Sözlü aleyhine haber yapılan gazetenin sahibi ile hakim arasında geçen konuşmalar kumpası ortaya çıkardı. Yardımcı'nın Tekmen'e ‘Sözlü ve 14 bürokratın mal varlığına el konulması gerekmiyor mu, ben mallarını kaçırıyorlar diye yazsam?' diye sorduğu, hakimin de “O olur, ben de yardımcı olmaya çalışırım” dediği görülüyor.