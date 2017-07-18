Son dakika… İstanbul’da sağanak yağış ve fırtına! Meteoroloji ve AKOM’dan uyarı geldi…

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor. Yollarda mahsur kalan araçlar var. Meteoroloji'den de aşırı yağış konusunda yeni uyarı geldi, Marmara Bölgesi aşırı yağışlardan etkilenecek birçok bölgede sel riski var...

Bu sabah İstanbul’da ve çevre illerde uyananlar gözlerine inanamadı, bulutlu hava saatler ilerledikçe daha da bulutlanmaya başladı, bazı bölgelerde hava geceye döndü. Gökgürültüsüyle birlikte başlayan sağanak yağmur İstanbul’da saat 08:00’den itibaren etkisini artırmaya başladı. İstanbul’da kentin büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağmur etkili oluyor.

Aniden bastıran yağmur nedeniyle bir çok yerde su baskını meydana geldiği belirtiliyor. Yollarda mahsur kalan araçlar var.

METEOROLOJİ TÜM MARMARA’YI UYARDI

Meteoroloji sağanak yağışlar konusunda tüm Marmara Bölgesi’ni uyardı. İşte Meteoroloji’nin aşırı yağışlar hakkında yapıtğı açıklama; Önceki tahmin ve uyarılarımız doğrultusunda Trakya'da beklediğimiz çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar son 6 saatte Kırklareli Babaeski'de 99 kg/m2, Lüleburgaz'da 54 kg/m2; Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67 kg/m2, Hayrabolu'da 65 kg/m2 ve Malkara'da 62 kg/m2'ye ulaşmıştır. Yağışların etkisini devam ettirerek yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL’DA GECEDEN BERİ ETKİLİ

Taksim Meydanı'nda bazı vatandaşlar ıslanmamak için şemsiye kullanırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bağcılar'da sağanak yağıştan korumak isteyen bir sokak köpeği yağmurdan kaçarak yağışının dinmesini bekledi.

Ayrıca sağanak yağmur sırasında İstanbul semalarında aralıklarla şimşeklerin çaktığı görülürken, bazı yollarda ise su birikintileri oluştu.

YAĞMUR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in (Sinop hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli (21-75 kg/m2); Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, Balıkesir’in kuzey ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

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