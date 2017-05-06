Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hıdırellez ateşinin içine düştü

Ayvalık'ın Altınova mahallesinde 13 yaşındaki bir çocuk Hıdırellez ateşinin içine düştü. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun İzmir Ege Üniversitesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

09:466 Mayıs 2017
Gündem
Hıdırellez ateşinin içine düştü
Ayvalık'ın Altınova mahallesinde 13 yaşındaki bir çocuk Hıdırellez ateşinin içine düştü. Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun İzmir Ege Üniversitesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

İlçede merkez mahalleleri başta olmak üzere Yenimahalle, 150 Evler, Aliçetinkaya, Altınova, Küçükköy'de bir Hıdırellez geleneği olan dilekler dileyerek ateşten atlamak isteyen mahalle sakinleri bu geleneği yakılan ateşlerle gerçekleştirdi. Ancak bazı gençler yakılan ateşlere eski kamyon ve otomobil lastikleri atınca büyüyen alevler kontrolden çıkınca, olası bir yangına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalı İtfaiye Grup Amirliği müdahale etti.

13 yaşındaki bir çocuk ateşin içine düşerek yandı

Öte yandan Ayvalık'ta Hıdırellez gecesi nedeniyle ilçenin en büyük mahallesi Altınova'da ismi öğrenilemeyen 13 yaşındaki bir çocuk ateşten atlarken bacağının alevler arasındaki odunlara takılması sonucunda ateşin içine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan çocuk 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz çocuğun İzmir Ege Üniversitesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERİzmir'de karnaval gibi Hıdırellez kutlamasıİzmir'de karnaval gibi Hıdırellez kutlaması
Son güncelleme: 09:5106.05.2017
Yeni evlilerin yaşamlarına keyif katacak IKEA önerileri
Keşfet

Yeni evlilerin yaşamlarına keyif katacak IKEA önerileri

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar