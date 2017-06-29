İSPARK’tan ‘usulsüzlük’ açıklaması

İSPARK'tan 90 milyon liralık usülsüzlük iddiası ile ilgili açıklama geldi. 'Sistem dışı iddialarını' kabul eden İSPARK "21 personelin iş akitleri feshedildi,dava açılıyor" dedi. Açıklamada usulsüzlüğün büyüklüğü için ise "Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL´dir" ifadesi yer aldı.

İSPARK’taki (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) otopark görevlilerininin fiş kesmekte kullandıkları el terminallerinde ‘sistem dışı' işlem yaptıkları, ortaya da sisteme düşmeyen otopark bedelinin çıktığı belirlenmişti. İSPARK’taki söz konusu ‘vurgunun’ 90 milyon TL'ye ulaştığı iddia edilmişti.

İSPARK bazı personelin online cihazlarla suistimal ve yolsuzluk yaptığının basına yansıması üzerine yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 21 personelin iş akitlerinin fesh edildiği ve haklarında dava açılacağı belirtilerek şunlara değinildi; ” İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunmaktadır.Toplamda 1700 personel müşterilerden para tahsilatı yapmaktadır. Bu personellerin tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır. Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir.Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL´dir.Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır.Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir” (DHA)