İstanbul trafiğinde şaşırtan ‘güzellik’

Ramazan bayramının bitmesine ve işbaşı yapılmasına rağmen İstanbul trafiğindeki 'rahatlık' şaşırttı.

Yıllık iznini Ramazan Bayramı tatili ile birleştiren İstanbullular bayramın bitmesine rağmen hâlâ evlerine dönmediler. İstanbul’da normalde sıkışık olan trafik ise gün boyu çok düşük seviyede seyretti. Normalde anlık trafik yoğunluğu haritalarını ‘kıpkırmızı’ görmeye alışık olanlar ise bu sürprize şaşırdı.

YOĞUNLUK YÜZDE 17 CİVARINDA

Dün akşam üzeri başlayan dönüşlere rağmen saat 15:30 itibariyle trafik yoğunluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerine göre yüzde 17 olarak görüldü. E-5 ve TEM çevre yollarında herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, ara arterlerde de yolların tamamen açık olduğu gözlendi. Şu anda kent genelinde trafik akışı normal. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ise tamirat çalışmalarından dolayı az da olsa bir yoğunluk yaşanıyor.