İstanbul’da dev FETÖ operasyonu

İstanbul Polisi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Üsküdar ve Ümraniye’deki yapılanmasına operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 168 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyona giden sürecin talimatını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı verdi. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada örgütün Üsküdar ve Ümraniye'deki önemli bazı isimlerine ulaşıldı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı Bylock kullanan 168 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyonlarda şu ana kadar 115 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer 53 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.