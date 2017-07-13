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İstanbul’da şafak operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

06:4313 Temmuz 2017
Gündem
İstanbul’da şafak operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şafak vakti yapılan operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

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Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 52. sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Adreste şüpheli şahıs üzerine arama çalışması yapıldı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

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Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adrese eş zamanlı yapılan operasyonda arama çalışmaları sürüyor.

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