TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sağlık eski Bakanı Halil Şıvgın ile Ankara'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanı Kahraman seymen kıyafeti giydi.

Eski Sağlık eski Bakanı Şıvgın, Meclis Tören Salonu’ndaki kabulde, Ankaralılar olarak 15 Temmuz’da gösterdiği kararlı duruş dolayısıyla Kahraman’a “Seymenlik beratı” verilmesini kararlaştırdıklarını söyledi.

Ankara Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Palacı tarafından Kahraman’a seymen kıyafeti giydirildi ve ardından seymen andı okundu.

TBMM Başkanı Kahraman da, Ankara’nın tarihi bir şehir, seymenliğin de önemli bir müessese olduğunu söyledi. Törende seymen ekibi de kısa bir gösteri sundu.