Kamudan ihraçlarda en büyük tırpanı hakim ve savcılar yedi

Kamu personelinin yüzde 2.9’u ihraç edildi. İhraçlarda ilk sırada yargı mensupları, ikinci sırada mülki amirler, üçüncü sırada emniyet mensupları bulunuyor

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Olağanüstü Hal Kanunu kapsamında çıkarılan kararnamelerle kamu görevinden ihraç edilenlerin sayısı 100 bine dayandı. İstihdam sayısına göre ihraç oranlarına bakıldığında, kamudaki atılmalarda ilk sırayı hakim ve savcılar alıyor. İkinci sırada kaymakamlar, üçüncü sırada ise emniyet mensupları var. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca ‘devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara' üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu öne sürülenlerle ilgili işlemler kesintisiz olarak sürdürülüyor. İhracına karar verilenlerin toplamı 98 bin 626 bin kişi.

SÖZLEŞMELİLER RAKAMA DAHİL DEĞİL

Görevine son verilen personel sayısının; istihdam edilen toplam kamu personelinin yüzde 2.9 civarında olduğunu belirten Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen, sözleşmeli statüde bulunan ve ilişiği kesilenlerin sayısının Resmi Gazete'de yayımlanmadığına dikkat çekti. Mahmut Esen, bunların eklenmesi durumunda sayının yüz bin kişiyi çoktan geçtiğini söyledi

Eski Başbakanlık Kanunlar Genel Müdürü Avukat İbrahim Pınar ise ihraç edilenlerin durumlarının yeniden ele alınması için komisyon kurulmasının son derece olumlu olduğunu, bunun göstermelik olamayacağını, Batı'nın Türkiye'yi yakından izlediğini belirtti. Pınar, SÖZCÜ'ye şu değerlendirmelerde bulundu:

“Devlet, hak arama yolunu kapatmış. Bu çok rahatsızlık verici bir durum. Zira yargı yolunun özü dava açmaktır. Hak arama yolu kapatılınca devlet de çok zorda kaldı. İhraçların yüzde 40'ının geri döndürüleceğini düşünüyorum. Komisyon kurulması olumlu bir davranış.”