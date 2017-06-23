Kaydıraktan düşen 5 yaşındaki çocuk öldü

Gaziantep'te, parktaki kaydıraktan kaymak isterken beton zemine düşen 5 yaşındaki Mehmet Salih Hoşgören yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi’nde meydana geldi. Aydınlar Mahallesi’nde oturan Mustafa ve Adile Hoşgören çifti, Beylerbeyi Mahallesi’nde bulunan akrabalarına misafirliğe gitti. Çiftin 5 çocuğunun en küçüğü olan Mehmet Salih Hoşgören, arkadaşlarıyla sitenin bahçesinde bulunan parka çıkarak oyun oynamak istedi.

Arkadaşlarıyla parkta oyun oynamaya başlayan Mehmet Salih, çıktığı 2 metre yüksekliğindeki kaydıraktan beton zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil servisteki ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Mehmet Salih, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük Mehmet Salih’in acı haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Gaziantep’te, 5 yaşındaki Mehmet Salih Hoşgören’in parktaki kaydıraktan kaymak isterken beton zemine düşmesi sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yanındaki bir çocukla kaydıraktan kaymak isteyen Mehmet Salih’in, dengesini kaybedip düştüğü görülüyor.

DHA