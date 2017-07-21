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Kayseri’de otomobil duran TIR’a arkadan çarptı; 4 üniversiteli öldü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Kuzey Çevre yolu Oymaağaç kavşağında  park edilmiş TIR´a arkadan hızla çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü,2 kişi yaralandı

17:2021 Temmuz 2017
Gündem
Kayseri’de otomobil duran TIR’a arkadan çarptı; 4 üniversiteli öldü, 2 yaralı
Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Kuzey Çevre yolu Oymaağaç kavşağında  park edilmiş TIR´a arkadan hızla çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü,2 kişi yaralandı

Kayseri çevre yolunda saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, 38 ZU 010 plakalı otomobil, yol kenarında park etmiş Azeri sürücü Raim Bedelov yönetimindeki 90-JO-998 plakalı TIR´ın dorsesine iddiaya göre arkadan hızla çarptı. Kazada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve kanal İdaresi (KASKİ) tesislerinde staj yaptıkları belirtilen Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Meslek yüksek Okulu öğrencisi 4 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 ambulanslarıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kuzey Çevre yolunda trafik bir süre aksadı. Gözaltına alınan TIR şoförü,levhalara bakarak gideceği yönü bulmak için durduğu sırada, arkadan gelen aracın hızla dorsesine çarptığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İHA

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