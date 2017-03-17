‘Türkiye ilk kez toprak kaybetti’

Aydın'da halk tarafından sıcak karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin dış politikasını sert dille eleştirdi. Türkiye'nin ilk kez AKP yönetiminde toprak kaybettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu "Aydın'ın Bulamaç adası var. Bulamaç adası İngiltere ve ABD belgelerinde bile Türk toprağı olarak geçiyor. Ancak orada başka bir devlet bayrağı dalgalanıyor. İlk kez Türkiye toprak kaybetti arkadaşlar, toprak kaybetti. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ne kadar iki yüzlüler değil mi? " diye konuştu.

Aydın'da halk tarafından sıcak karşılanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin dış politikasını sert dille eleştirdi. Türkiye'nin ilk kez AKP yönetiminde toprak kaybettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu "Aydın'ın Bulamaç adası var. Bulamaç adası İngiltere ve ABD belgelerinde bile Türk toprağı olarak geçiyor. Ancak orada başka bir devlet bayrağı dalgalanıyor. İlk kez Türkiye toprak kaybetti arkadaşlar, toprak kaybetti. Hiçbir açıklama yapmıyorlar. Ne kadar iki yüzlüler değil mi? " diye konuştu.

Dış politikada izlenen yolu da sert dille eleştiren Kılıçdaroğlu, “Dış politikada dikkatli bir dil kullanmak lazım. Rakka’ya gidiceğiz, Münbiç’e gideceğiz diyorlar gitmiyorlar” diyerek Ecevit’in öldürülen Türk vatandaşlarını kurtarmak için Kıbrıs’a girdiğini ve bunu önceden söylemediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu diğer yandan sıklıkla muhtarlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hatırlatarak o da muhtarlara seslendi “Bir sabah uyanacaksınız resmi gazetede bir kararname yayımlanmış muhtarlıklar kaldırılmış. ‘Olur mu muhtarlığı kapatır mı? diyorlar. Yav ben Türkiye Büyük Meclisi’ni kapatıyorum, muhtarlığı mı kapamacağım diyecek” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları…

Hollanda ile kavga ettiler Diline hakim olamayan devleti iyi yönetemez.

Bana kim geldi biliyor musunuz Karadenizli iş adamları. Biz fındığı Avrupaya’ya satıyoruz. Bunlar böyle yaparsa satamayacağız. Ordaki yurttaşlarımız tedirgin. Orada para kazanmak kolay mı hangi şartta çalıyorlar. Telefon yağıyor.

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Dış politikada dikkatli bir dil kullanmak lazım. Rakka’ya gidiceğiz, Münbiç’e gideceğiz diyorlar gitmiyorlar.

Kıbrıs’ta soydaşlarımız öldürülüyordu değil mi? Başbakan rahmetli Ecevit’ti hiçbir zaman Kıbrıs’a çıkacağım dedi mi? Çıkınca dedi. Allah milletimize yardımcı olsun dedi.

Lafla peynir gemisi yürütülmez. Devlet adamlığı farklıdır. Devleti düşünür, halkı düşünür, partisini değil.

Aydın’ın Bulamaç adası var. Bulamaç adası İngiltere ve ABD belgelerinde Türk toprağıolduğu yazıyor. Ancak orada başka bir devlet bayrağı dalgalanıyor.

İlk kez Türkiye toprak kaybetti arkadaşlar, toprak kaybetti. Hiçbir açıklama yapmıyorlar Ne kadar iki yüzlüler değil mi?

Kılıçdaroğlu muhtarlara hitaben “Ben inanıyorum muhtar kardeşlerim çocuğunuz torununuz milletvekili olacak. Size verirleri mi bunu. Manavın çocuklarına mı verecekler. Kimlerin çocukları için milletvekili seçilme yaşı 18’e indiriliyor. Düşünmek gerek” diye konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aydın’da sivil toplum kuruluşlarına sesleniyor

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları…

Bir sabah uyanacaksınız resmi gazetede bir kararname yayımlanmış muhtarlıklar kaldırılmış.

Bir kişiye yetki veriyoruz Al tepe tepe kullan diyoruz. Böyle bir şey yok. Bunların parti ile alakası yok.

evet oyu kullanmanın vebalı ağırdır. Onu da söyleyeceğim. Hangi mevkide olursak olalım düşünme zamanı. Aklımıza kiraya vermezsek, o düşünüyor benim düşünmeme gerek yok diyorsanız bu doğru değildir.

Yen sistemde başbakanlık yok. Neden yok. Başbakan gelir meclise hesap verir, milletin temsilcilerinden güven oyu ister.

Yeni sistemde güven oyu da yok. O zaman siz milletvekillerini niye seçip gönderiyorsunuz ki. Güven oyu istemeyeceklerse bu vekilleri niye seçip göndereceksiniz.

Kaç bakan olacak. Sayıyı kimse bilmiyor. Hiçbir bakan milletvekili olmayacak. Beklersiniz bir milletvekiliniz bakan olsun diye demi. Hiç bir milletvekili bakan olmazsa bakan yardımcısı olmazsa ne olur, söyleyin ne olur. Bir derdiniz oldu emniyette adliyede orda burda. Sonra vekilini arıyorsunuz tanıdık vekil arıyorsunuz. Gelecek nokta bu.