Kılıçdaroğlu’ndan 21. gün mesajı

Adalet Yürüyüşü'nün 21. gün etabının başında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz. İnsan hakları ihlalleri olur" dedi.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirminci gününde de İstanbul’a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej dün geceyi Körfez ilçesi yakınlarında kurulan kamp alanında geçirdi. Adalet yolcuları Kılıçdaraoğlu’nun konuşmasının ardından yürüyüşe geçti. 21. gün etabının başında konuşan CHP lideri “Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’de demokrasi olmaz. İnsan hakları ihlalleri olur” dedi.