Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul trafiği için flaş karar

Zeynep GÜRCANLI, Bora ERDİN, Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adalet Yürüyüşü 23. günde de devam etti. CHP Lideri, bugün İstanbul il sınırına ulaştı. Sınır tabelası altında ‘barış güvercini’ uçuran Kılıçdaroğlu, yürüyüş için flaş bir karar verdi. 23. Günde birkaç kilometre daha devam etmesi planlanan yürüyüşü İstanbul’a yaklaşılması ve şehir içi trafiğinin etkilenmemesi için bugünlük sonlandırma kararı aldı.
CHP Lideri geceyi Tuzla’daki kamp alanında geçirdikten sonra Adalet Yürüyüşü’ne yarın devam edecek.