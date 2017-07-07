Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul trafiği için flaş karar

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün birkaç kilometre daha devam etmesi planlanan Adalet Yürüyüşü için flaş bir karar aldı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'a yaklaşılması nedeniyle şehir içi trafiğinin etkilenmemesi için yürüyüşe bugünlük ara verdi. Kortej İstanbul'a doğru yürüyüşüne yarın devam edecek.

Zeynep GÜRCANLI, Bora ERDİN, Çağatay GÜRÜCÜ/sozcu.com.tr

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adalet Yürüyüşü 23. günde de devam etti. CHP Lideri, bugün İstanbul il sınırına ulaştı. Sınır tabelası altında ‘barış güvercini’ uçuran Kılıçdaroğlu, yürüyüş için flaş bir karar verdi. 23. Günde birkaç kilometre daha devam etmesi planlanan yürüyüşü İstanbul’a yaklaşılması ve şehir içi trafiğinin etkilenmemesi için bugünlük sonlandırma kararı aldı.

CHP Lideri geceyi Tuzla’daki kamp alanında geçirdikten sonra Adalet Yürüyüşü’ne yarın devam edecek.

İLGİLİ HABER Maltepe'ye gelindikçe sayı artıyor

İLGİLİ HABER Adalet Yürüyüşü'nde yirmi üçüncü gün

İLGİLİ HABER İstanbul Adalet Buluşması'na hazırlanıyor... İşte detaylar