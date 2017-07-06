Kimyasal sanayi deposunda yangın

Adana’daki bir kimyasal sanayi deposunda meydana gelen patlama ve yangın korkuttu. Bomba etkisi yaratan patlamada şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangını 3 saatte kontrol altına aldı

Adana'da sabah saatlerinde bir kimyasal sanayi deposunda meydana gelen patlama sonucunda yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle, kimyasal depo karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camları kırıldı. Şans eseri yaralananın olmadığı yangını itfaiye ekipleri 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangın, sabah saat 4.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kürkçüler mevkisinde faaliyet gösteren kimyasal sanayi deposunda meydana geldi. Henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı, kimyasal sanayi deposunun ‘beşinci' depo kısmında büyük bir patlama meydana geldi. Bomba etkisi yaratan patlamada içeride bulunan kimyasal maddeler bir anda alev almaya başladı ve kısa sürede tüm tesisi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamada şans eseri kimse yara almadan kurtuldu. Patlamanın gerçekleştiği depoda, üst tavan tamamen paramparça olurken, kimyasal sanayi deposunda maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. İş yeri sahiplerinden birisi, olay yerine gelerek, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına engel olamadı. Yetkililer güçlükle sakinleştirdi.

Kürkçüler mahallesinde oturan bir vatandaş damda uyudukları sırada patlamanın meydana geldiğini belirterek: “Uçak düşer gibi yada bir bomba patlar gibi oldu. Petrol patladı diye petrole geldik, meğerse burası patlamış” dedi.