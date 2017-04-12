Kocaoğlu’na sevgi seli

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Kiraz ve Beydağ ziyaretleri renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Kocaoğlu, yolda araç ekleyen öğrencileri minibüse alarak sohbet etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun Kiraz ve Beydağ ziyaretleri renkli görüntülere sahne olurken, Başkan Kocaoğlu, yolda araç ekleyen öğrencileri minibüse alarak sohbet etti.

İlçe ziyaretlerini devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun son durağı Kiraz ve Beydağ oldu. Geçtiğimiz hafta Kiraz’ın Yağlar, Karaman, Umurcalı, Yeniköy, Haliller, Olgunlar, Karabulut ve Umurlu mahallerini ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, bu sefer Kiraz’ın Doğancılar, Cevizli, İğdeli, Çayağzı ile Karaburç mahalleleri ile Beydağ'a gitti. 460 kilometrelik yolculukla Kiraz ve Beydağ halkının sorunlarını yerinde dinleyen Başkan Kocaoğlu, gittiği her yerde ilgi gördü. Kiraz’da Karaman, Yağlar ve Beydağ bağlantı yolunda 4 kilometrelik sıcak asfalt döküm çalışmalarını inceleyen Başkan Kocaoğlu, Küçük Menderes bölgesinin asfalt ihtiyacını karşılamak için Bayındır’da büyük bir şantiye ve en acilinden başlayarak asfalt çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Kiraz’dan ayrıldıktan sonra yolda araç bekleyen gençleri de minibüsüne aldı. Kiraz Anadolu Lisesinde okuyan gençlerle yol boyunca sohbet eden Başkan Kocaoğlu’nu Beydağ girişinde Belediye Başkanı Vasfi Şentürk karşıladı.

Beydağ merkezinde Aktepe, Beyköy, Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinden gelen yüzlerce vatandaşın “Üretici dostu Başkan” dövizleri, çiçekler, alkışlar ve marşlarla karşılanan Başkan Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Belediye başkanlığı yapacaksan, mutlaka belediye hizmetlerini gücünün yettiği kadar ve doğru öncelik sıralamasına koyup bütün hemşehrilerini kucaklayarak, adil bir şekilde yapacaksın. Ama bizim 13 sene önce belediye başkanlığına ilave ettiğimiz bir şey var. Yerelde kalkınma adına yaptığımız çalışmalarla İzmir’in imajını hem Türkiye’de hem de dünyada, özellikle Avrupa Birliğinde ve Birleşmiş Milletler’de güçlendirdik.” İHA