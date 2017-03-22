Kuveyt Emiri El Sabah’a Atatürk’süz Devlet Nişanı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı Kuveyt Emiri El Sabah'a takdim etti. Geçen yıl da Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Saud’a Devlet Nişanı verilmişti. Saud'a verilen Nişan'da Atatürk silueti ve TC ibaresinin olmaması büyük tepki çekmiş ve Danıştay duruma müdahale etmişti. Danıştay, 2013'te Devlet Nişanı'ndan çıkarılan "Atatürk ve TC'yi" geri getirme kararı verse de dünkü törende buna uyulmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı Kuveyt Emiri El Sabah'a takdim etti. Geçen yıl da Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz Al Saud’a Devlet Nişanı verilmişti. Saud'a verilen Nişan'da Atatürk silueti ve TC ibaresinin olmaması büyük tepki çekmiş ve Danıştay duruma müdahale etmişti. Danıştay, 2013'te Devlet Nişanı'ndan çıkarılan "Atatürk ve TC'yi" geri getirme kararı verse de dünkü törende buna uyulmadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir El Sabah ile dün gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile Kuveyt arasında imzalanan anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanlığında ilgili bakanların ve kurum yöneticilerinin iki ülke arasındaki anlaşmaları imzalamalarının ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri El Sabah'a, yabancı devlet başkanlarına verilen Türkiye'nin en yüksek nişanı olan devlet nişanını takdim etti.

YİNE ATATÜRK’SÜZ NİŞAN VERİLDİ

2013 yılı Kasım ayında dönemin hükümetinin aldığı kararla, Türkiye Cumhuriyeti’nin “İlişkilerin geliştirilmesine katkıları” nedeniyle yabancılara verdiği en büyük üç nişan olan Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı ve Liyakat Nişanı’nın şekilleri değiştirilmiş, nişanlarda yer alan Atatürk silueti ve T.C. yazısı kaldırılmıştı. Yaşanan büyük tartışmaların ardından Türkiye Kamu-Sen, T.C. ibaresi ve Atatürk siluetinin kaldırılmasına tepki göstermiş, yapılan bu düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi doğrultusunda Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.



Danıştay 10. Dairesi verdiği kararla nişanlardaki Atatürk siluetinin kaldırılmasının anayasal hükümler karşısında eksik bir düzenleme olduğuna hükmederek, “Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği”nin 6. Maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında “Atatürk Kabartması”na yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmın iptaline karar verdi.

(NOT: Danıştay kararını haberin en altında görebilirsiniz)

Ancak dünkü Devlet Nişanı takdiminde, Kuveyt Emiri’ne verilen Nişan’da Atatürk silueti ve T.C. yazısının olmaması dikkat çekti.

İŞTE O NİŞAN;

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Emir El Sabah'a hitaben, “Aziz kardeşim, Kuveyt'te tahta çıktığınızdan beri Türkiye'yle Kuveyt arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesine, farklı alanları içine alacak serpilmesine büyük katkılar sağladınız. Büyük sorunlarla karşı karşıya olan ve kritik bir dönemden geçen bölgemizde dirayetli yönetiminiz, bölgesel barış ve istikrar için bir teminat teşkil ediyor. Böylesi tarihi bir süreçte Türkiye'yle sergilediğiniz iş birliği ve dayanışma takdire şayandır” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET NİŞANI NEDİR VE KİMLERE, NASIL VERİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilen Türkiye'nin en yüksek devlet nişanıdır. Devlet Nişanı, Türkiye ile mensup olduğu devlet arasında dostça ilişkilerin geliştirilmesini ve milletlerin birbirlerine yakınlaşmalarını sağlayan ülkelerin Devlet başkanları ve Hükümet başkanlarına verilir. 5 Kasım 2013 tarihinde yapılan bir kanun değişikliği ile Cumhurbaşkanı tarafından verilen nişanlarda bulunan “T.C.” ibaresi ve “Atatürk” brövesi çıkarılmıştı. Türkiye Kamu-Sen düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a dava açtı. Ekim 2016’da Danıştay, Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında “Atatürk Kabartması’na yer verilmeksizin” eksik düzenleme yapan kısmının iptaline karar verdi.

Bugün Kuveyt Emiri’ne verilen Devlet Nişanı'yla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti toplamda 28 devlet veya hükümet başkanına bu sembolü takdim etti.

İŞTE DANIŞTAY’IN DEVLET NİŞANI’NDAN ÇIKARTILAN ATATÜRK SİLUETİYLE İLGİLİ VERDİĞİ KARAR;