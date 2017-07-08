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Maltepe miting hazırlıkları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

16:198 Temmuz 2017
Gündem
Maltepe miting hazırlıkları
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı ve bir mitingle noktalayacağı "Adalet Yürüyüşü" için Maltepe Parkında hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

1 milyondan fazla katılımın olması beklenen mitingi alalında ses sistemi ve canlı yayın hazırlıkları sürerken, dünyanın en büyük dilekçesi olacağı belirtilen dev bir dilekçe hazırlanıyor. Maltepe parkında bulunan mitingi alanında yarın yapılması planlanan miting için alanan dev bir platform kuruldu.

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Yapılan konuşmaların geniş bir alandan duyulması için dev bir ses sistemi kuruluyor. Ayrıca alanda bir grup katılımcı tarafından dünyanın en büyük dilekçesi hazırlanıyor.

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Dilekçenin haksız yere hapiste yatan gazeteci ve akademisyenlerle ilgili olduğu belirtildi. Mitingin pazar akşamı saat 18.00’de başlaması planlanıyor.

Son güncelleme: 16:2108.07.2017
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