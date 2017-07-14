Mersin’de ağaç katliamı kamerada

Mersin'de reklam panosunun görünmesini engellediği gerekçesiyle reklam şirketi çalışanları tarafından 4 ağaç kesildi. Ağaçlar kesilirken çekilen görüntü sosyal medya hesaplarından yayınlanınca, olay ortaya çıktı.

Bu konuda inceleme başlattıklarını belirten Mersin Büyükşehir´in Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kent genelinde reklam panolarının önünde bulunan toplam 30 ağacın kesildiğini, bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Merkez Yenişehir İlçesi Okan Merzeci Bulvarı Kipa kavşağında bulunan reklam panolarını kapattığı gerekçesiyle 4 ağaç, reklam çalışması yapan bir firmanın çalışanları tarafından testere ile kesildi. Bu anlar kamera ile kaydedildi. 4 ağacı kesen çalışanın görülmemesi için bir başka çalışan da, firmaya ait olduğu iddia edilen kamyonetle işçiyi kamufle etti. Videoyu çeken kişi ise ağaçları kesen işçiye, “At arkaya at, mobese görürse görür. Seri ol biraz seri ol. Katil dediğin seri olur, çabuk. Bak hepsi bu. El salla kameraya” demesi dikkat çekti.

Kestiği ağaçları reklam panolarının arkasına atan işçi ise hiç bir şey olmamış gibi gülümseyerek kameraya el sallayıp bölgeden ayrıldı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Mersin´de sosyal medya aracılığı ile ortaya çıkan ağaç katliamı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı´nca inceleme başlatıldı. Mersin Büyükşehir´in Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Olay bize intikal ettikten sonra ilgili birime talimat verip konuyu detaylı incelemelerini istedim. Bunun üzerine Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri saha çalışmalarıyla durum tespiti yaptı. Yapılan tespitlerde konunun sadece tek bir noktada olmadığı, şehrin bazı bölgelerinde de reklam panolarının önüne dek gelen 30 ağacın kesildiğini, raket denilen panoların önündeki ağaçların da kesildiğini tespit ettik. Bu durum ile ilgili fotoğraflar çekilerek tutanaklar tutularak savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bunun dışında bu yapılan ağaç katliamının bir nebze de olsun hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta içinde bu kesim yapılan alanlara yeniden ağaç dikimi yapılacaktır. Bu durumu kabul etmemiz söz konusu değil. Sorumluların tespiti konusunda başlatılan hukuksal süreç devam ediyor.” (DHA)