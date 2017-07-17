6 saatlik MGK toplantısı sonrası flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 6 saatlik toplantının ardından sona erdi.
Toplantının ardından MGK kararları yazılı olarak kamuoyuna duyuruldu.
MGK AÇIKLAMASI
MGK açıklamasında “PYD’ye verilen silahlar PKK’da ele geçiriliyor” denildi.
Açıklamada “Sınır boyunca terör devleti kurulmasına izin verilmeyecek” ifadeleri kullanıldı.
KUZEY IRAK’TAKİ REFERANDUM
MGK bildirisinde Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandum kararı için “İstenmeyen sonuç doğurur” denildi.
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