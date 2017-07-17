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6 saatlik MGK toplantısı sonrası flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi.

18:1417 Temmuz 2017
Gündem
6 saatlik MGK toplantısı sonrası flaş açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplanan Milli Güvenlik Kurulu, 6 saatlik toplantının ardından sona erdi.

Toplantının ardından MGK kararları yazılı olarak kamuoyuna duyuruldu.

MGK AÇIKLAMASI

MGK açıklamasında “PYD’ye verilen silahlar PKK’da ele geçiriliyor” denildi.

Açıklamada “Sınır boyunca terör devleti kurulmasına izin verilmeyecek” ifadeleri kullanıldı.

KUZEY IRAK’TAKİ REFERANDUM

MGK bildirisinde Kuzey Irak’ta yapılması planlanan referandum kararı için “İstenmeyen sonuç doğurur” denildi.

AYRINTILAR GELİYOR…

 

Son güncelleme: 18:4517.07.2017
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