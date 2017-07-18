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Nazilli’de göçük faciası: 1 ölü

Nazilli’de su bulmak için kazı yapanların üzerine toprak çöktü,. Meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

23:5918 Temmuz 2017
Gündem
Nazilli’de göçük faciası: 1 ölü
Nazilli’de su bulmak için kazı yapanların üzerine toprak çöktü,. Meydana gelen göçükte bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Ovacık Mahallesi Küplü mevkiinde akşam saatlerinde yaşandı. Su bulabilmek amacıyla toprağı kazan evli ve üç çocuk babası Mehmet Çolak (71) ile damadı Muhammet Beytekin'in (35) üzerine tepelik alandan toprak çöktü. Göçük sırasında başına aldığı darbe sonucu Mehmet Çolak hayatını kaybederken, Muhammet Beytekin yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı, Mehmet Çolak'ın cansız bedenini, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir adli tıp kumruna sevk etti. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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