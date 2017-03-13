Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’nın tutumuna ilişkin Bakanlar Kurulunda alınan kararları açıkladı. Kurtulmuş, “Şuanda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin, bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar, Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonraki süreçte, Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır. Hollandalı resmi zevatı Türkiye’ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibariyle iptal edilmiştir” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Hollanda’nın tutumuna ilişkin Bakanlar Kurulunda alınan kararları açıkladı. Kurtulmuş, “Şuanda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin, bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar, Türkiye’ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonraki süreçte, Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır. Hollandalı resmi zevatı Türkiye’ye getirecek olan uçuşlara verilmiş olan izinler bugün itibariyle iptal edilmiştir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında saat 19.45'te başlayan Bakanlar Kurulu sona erdi. Çankaya Köşkü'ndeki toplantı 3.5 saat sürdü. Toplantının ardından Bakanlar Kurulunun gündemine ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Hollanda’nın tutumunu sert bir dille eleştirdi.

‘EĞER ŞİMDİDEN TEDBİR ALMAZSANIZ BU HEPİNİZİ YUTABİLİR’

Hollanda’nın bu tutumunun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ifade eden Kurtulmuş, “Türkiye kamuoyunu son birkaç gündür yakından etkileyen Hollanda'daki gelişmeler karşısında Türkiye'nin tutunacağı tavır ve Türkiye'nin alacağı kararlar her anlamda ciddi bir şekilde masaya yatırılmış, müzakere edilmiştir. Hollanda'da hem Sayın Dışişleri Bakanımıza hem de Sayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza yapılanlar hiçbir ölçüye uymayan, hadsizlik ve terbiyesizlik içeren davranışlardır. Bunların kabul edilmesi mümkün değildir. Ne insan haklarına, ne demokrasiye, ne Avrupa'nın ortak değerlerine uygundur. Orada maalesef hem sayın bakanımıza yapılan hadsiz ve terbiyesiz tavır, hem bakanımız ile buluşmak üzere gelmiş olan sivil vatandaşlarımızın üzerine vahşice ve barbarca atlarla, köpeklerle yapılan tavır asla kabul edilemez. Türkiye olarak bu davranışı kabul etmediğimizi dile getirmek istiyoruz. Bu olaylar bizi rahatsız eder, üzülürüz, gerekli tedbirleri alırız ama daha çok üzülmesi gerekenin de maalesef Avrupa'da yükselen bu faşist, ırkçı, neonazist etkinin altında kalan Avrupalı siyasetçiler olduğunu da ifade etmek isterim. Aslında, Hollanda'da yaşadıklarımız sadece Hollanda'da değil, Avrupa'nın birçok ülkesinde gelişen aşırı sağcı, ırkçı, İslam karşıtı ve özellikle Türkiye düşman bir takım zihin yapısının o gün dışa vurulmuş şeklidir. Tesadüfi olmadığını açıkça görüyoruz. Bilinçli bir karşıtlığın sonucu olarak ortaya konulmuş tavırlardır. Eğer Avrupa bu aşırı sağın, faşizmin ayak seslerinin rap rap yükseldiği, bütün Avrupa ülkelerini de hemen hemen etkisi altına aldığı bu dönemde eğer Avrupa'nın muktedir ve makul siyasetçileri bu gidişata ‘dur’ demezlerse korkarım ki birkaç sene sonra Avrupa'nın muktedir siyasetçileri kendi seçim kampanyalarını yapamayacak hale gelebilirler. Bu mesele Türkiye için kabul edilemez bir mesele olduğu gibi, Avrupa açısından da üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken, tedbirler alınması gereken, alarm zillerini çaldırmış olan yeni bir durumdur. Eğer şimdiden tedbir almazsanız bu tavırlar hepinizi yutabilir” diye konuştu.

HOLLANDA İLE GÖRÜŞMELER ASKIYA ALINDI

Bakanlar Kurulunun ardından Hollanda'nın tutumuna karşı alınan tedbirler ve kararları açıklayan Kurtulmuş, “Şuanda izinli olarak yurt dışında bulunan Hollanda Büyükelçisinin, bizim söylediğimiz hususlar yerine getirilinceye kadar, Türkiye'ye dönüşüne izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Bundan sonraki süreçte Hollanda bu yaptıklarını telafi edene kadar üst düzey ilişkilerin, planlanmış olan bakan ve üstündeki toplantıların, üst düzey resmi görüşmelerin askıya alınması kararlaştırılmıştır. 27 Aralık 2016 tarihinde, diplomatik uçuşlara toptan verilmiş olan, yani Hollandalı resmi zevatı Türkiye'ye getirecek olan uçuşlara verilmiş izinler bugün itibariyle iptal edilmiştir. Bu, Hollandalı vatandaşları ilgilendiren bir husus değildir. Resmi ziyaretler için Türkiye'ye gelecek ya da Türkiye hava sahasını kullanacak olan diplomatlar ile ilgili bir kısıtlamadır. Hollanda bu yaptıklarından vazgeçip, yaptıklarını tamir edene kadar diplomatik uçuşlara izin verilmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Hollanda parlamentosu arasındaki dostluk grubunun, Türkiye kısmının iptal edilmesi konusunda TBMM'ye tavsiye edilmesi yolunda karar alınmıştır. Bu siyasi kararlar, bu tavırlarımız dikkate alınmaz, bu krizi ortaya çıkaran Hollanda, çıkardığı krizin sonuçlarının ortadan kaldırılması için gerekli adımları atmazsa, Türkiye diğer alanlarda da düşündüğü, üzerinde konuştuğu konuları konuşacak, gerekirse ilave bir takım tedbirlerle Hollanda'nın bu yaptığı yanlışlıktan dönmesini sağlamaya çalışacaktır” açıklamasında bulundu.

MÜLTECİLERİN DURUMU (BAKAN ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI)

Mülteciler meselesi özellikle gündeme gelmedi. Biz Türkiye olarak 6 senedir 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimizi ülkemize davet ettik. Bunu yaparken de hesap içinde olmadık. Batı dünyası mülteciler meselesini kendilerini ilgilendirmeye başladığı andan itibaren dikkate almaya başladı. Müzakeler yapıldı, birebir anlaşmalar yapıldı. Biz üzerimize düşeni yaptık. O anlaşma bitmiş oldu. Kusura bakmasınlar, biz mültecileri kardeşimiz olarak görürüz. Eğer gerekirse, gerekli adımları atarız, mülteciler meselesinde alınması gereken tavrı da alırız.

Keşke Avrupa Birliği kurumsal olarak Hollanda’nın yaptığı barbarlığı kınamış olsaydı.

MENBİÇ’TE PYD’NİN ÖZYÖNETİM İLANI

Biz Suriye’nin kuzeyinde Kürt kardeşlerimizin varlığından rahatsız değiliz fakat terör örgütünün bu bölgede herhangi bir varlığının hiçbir anlamı yoktur. DEAŞ’ı oradan çıkarırken, başka bir silahlı örgütü oraya yerleştirmenin kimseye faydası yoktur. Sözde özerkliğin bizim için hiçbir değeri yoktur.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR OLACAK MI?

Hollandalı bakanları personelin Türkiye’ye inmesini ve Türk hava sahasını engelliyoruz. Biz de şu anda Ankara Büyükelçisi’nin Hollanda bu durumu düzeltene kadar Türkiye’ye gelmesini engelleyeceğiz. Şimdi bakacağız Hollanda bu durumu düzeltiyor mu?

ÖZÜR GELMEZSE TÜRKİYE’NİN TAVRI NE OLACAK?

Ortada bir kriz var. Bu krizi biz çıkarmadık. İşin bu noktaya gelmesini biz istemedik. Bu krizi ortaya çıkaranlar, telafi etmekle de sorumludurlar. Ben Hollanda hükümetinin gerekli adımları atacağına inanıyorum.