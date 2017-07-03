O mobilyalar Meclis gündeminde

AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın sahibi olduğu şirket üzerinden kamu kurumlarına yaptığı satış TBMM gündemine taşındı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li başkanının şirketinin ihale ile mi doğrudan teminle mi mal satışı yaptığını sordu. Tarhan, son 3 yılda kamuya satılan mobilyaların açıklanmasını istedi.

Kocaeli'ndeki belediye, valilik, emniyet, yargı, eğitim kurularına AKP'li Ceyhan'ın sahibi olduğu Zinde şirketinin yaklaşık 10 milyon liralık satış yaptığını SÖZCÜ, 6 Haziran'da “Mobilyalar AKP'li başkandan” haberiyle duyurdu.

BAŞBAKAN’A SORULDU

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, haberimizde yer alan bilgileri soru önergesi yaparak Başbakan Binali Yıldırım'a sordu. Önergede hem AKP'li başkanının şirketi Zinde hem de eski ortağı Murat Yavuz'un sahibi olduğu MYofis firmasının kamuya ne kadar mobilya verdiği sorusu yer aldı.

DÜKKANI BOŞALTTI

Myofis, haberimizden sonra İzmit Sanayi Mahallesi Çarşı Yapı Sitesi'nde bulunan dükkanını geçtiğimiz hafta kapattı. Başbakanın cevaplandırması istenen önergede yer alan bazı sorular şöyle;

ANKARA'YA BİLE MOBİLYA SATTI

“Kocaeli'nde bulunan Zinde ve Myofis firmaları kamuya 2015 yılından itibaren ne kadarlık mobilya malzemesi satışında bulunmuştur? Kamuya mobilya malzemeleri alımı gerçekleştiren şirketler imalatçı firmalar mıdır? Ankara'da bulunan Tübitak ve TSE gibi kamu kurumlarının Kocaeli'nde bulunan şirketlerden mobilya alımında bulunduğu doğru mudur? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Üniversitesi'nin son iki yıl içerisinde 5 milyon Türk lirasının üzerinde mobilya al