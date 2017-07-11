Ödev projesi bomba paniğine neden oldu

NİĞDE'de çöp konteynerinin yanına bırakılan tahta levha üzerine monte edimiş plastik su borusu ve elektrik kablolalarından oluşan düzenek, bomba paniği yarattı. Uzman polislerin incelemesinde düzeneğin, bir öğrenciye ait ödev projesi olduğu anlaşıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Selçuk Mahallesi Ethem Onbaşı Caddesinde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanına üzerinde elektrik kablosu ve su borusu monte edilmiş tahta levhayı görenler, bomba şüphesiyle 155’i arayarak durumu polise bildirdi. Polisler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetiyle tahta levha üzerindeki düzeneğini inceledi.

Yapılan çalışmada bomba paniği yaratan düzeneğin bir öğrenciye ait ödev projesi olduğu anlaşılması üzerine hem polisler, hem de çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. DHA