Pendik Belediyesi’nden ‘özel alkol yasağı’ kararı

Pendik Belediyesi 22.00’dan sonra alkol satışı yasağını keyfi biçimde genişletti. Alkollü mekanların ve tekel bayilerinin 22.00’dan sonra tamamen kapatılması için esnafa tebligat gönderildi.

Pendik'te esnafı da vatandaşı da mağdur eden alkol yasağı uygulaması AKP'li ilçe belediyesinin 8 Haziran'da aldığı meclis kararı ile tekel bayilerinde başladı. Tekel bayilerinin açılış saatini 07.00, kapanış saatini 22.00 olarak belirleyen karar, esnafı zor durumda bıraktı. 22.00'dan sonra alkol satması yasak olan tekel bayilerinin bu saatten sonra su, sigara, dondurma, sigara gibi ürünleri satması da yasaklanmış oldu. 22.00'da dükkanlarını kapatmak zorunda kalan esnaf maddi kayba uğrarken vatandaş da ihtiyaçlarına alamadığı için zor durumda kaldı. Bunun üzerine esnaf meclis kararının iptali için idare mahkemesine başvurdu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 6. İdare Dava Dairesi de eylül ayında aldığı karar ile işyeri kapanış belirleme yetkisinin belediye meclisinde değil encümen de olduğu belirterek uygulamanın yürütmesini durdurdu.

ENCÜMEN KARAR ALINDI

Konu mahkemeye yansıyınca Pendik Belediyesi Encümeni'nden gereken karar çıkartıldı. Kararda bu kez tüm işletmelerin çalışma saatleri 07.00-22.00 olarak belirlendi. Bu saatlerin dışında çalışmak isteyen tüm işletmelerin “gece çalışma izin belgesi” alması kararlaştırıldı. Ve tekel bayilerinin dışında ilçedeki tüm alkollü restoranlara geçtiğimiz haftalarda zabıta giderek tebligat yaptı. Ve restoranlar 22.00'da içinde müşteriler dışarı çıkarılarak kapatıldı. Şimdi restoranlar 22.00'dan sonra çalışma izin belgesi olmasına karşın yeniden izin belgesi almak için belediyeye başvurdu.

ESNAF ENDİŞELİ

CHP'li Pendik Belediye Meclis Üyesi Tarık Balyalı, esnafın endişeli bir şekilde belediyeden çıkacak kararı beklediğini belirterek “Pendik Belediyesi uzun yıllardır yeni alkol ruhsatı vermiyor. Şimdi tüm alkollü işletmelerin izin belgeleri tekrar gözden geçirilecek. 30 yıldır burada faaliyet gösteren bu restoranların ne olacağı belli değil. Bu yeni düzenleme ile belediye, Pendik'e özel bir alkol yasağı getirmiş oldu” dedi.

YAŞAM TARZI DAYATMASI

Balyalı, 22.00'dan sonra alkol satışı yasağının keyfi biçimde genişletilerek tüm alkollü restoranların ve tekel bayilerinin 22.00'dan tamamen kapatılmasına yönelik encümen kararına dönüştürülmesini “yaşam tarzı dayatması” olarak niteledi. Tüm işletmelerin 22.00'dan sonra kapatılmasının esnafı da vatandaşı da mağdur ettiğini anlatan Balyalı “İlçede 272 tekel bayi var. Sadece alkol satmıyorlar. Yazın sahildeki bayiler dondurma, su satışı ile para kazanıyor. Bu karardan sonra ekonomik olarak darboğaza girdiler. Alkollü restoranların ise 22.00'da kapatılması kepenkleri indirmesi demek. 22.00 müşterinin en yoğun olduğu saatler. Buradaki restoranların geçmişi 20-30 yıllık. Hepsinin gece çalışma izin belgesi zaten var” diye konuştu.