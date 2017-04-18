Referandum için skandal iddia! Muğla’dayken Şanlıurfa’da oy kullandılar

Muğla'da çalışmak için bulunan 200 inşaat işçisi adına memleketlerinde oy kullanıldığı iddia edildi. CHP ve HDP konuyu yargıya taşıdı.

Memleketleri Şanlıurfa’dan Muğla Datça’ya çalışmak için gelen yaklaşık 200 inşaat işçisi, referandumda oy kullanmaya gidemedi. Ancak Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi Gülcük Köyü’ne kayıtlı olan işçiler, memleketlerinde oy kullanmış gibi göründüklerini açıkladı. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı Hilvan İlçe Seçim Kurulu’na, HDP Muğla İl Başkanlığı da Datça İlçe Seçim Kurulu’na itiraz ederek, seçimin iptalini talep etti ve suç duyurusunda bulundu. CHP Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın yanına 50 kişilik grup ile polis ekibi alarak Suruç ilçesindeki 20 sandığın muhalefet partili müşahitlerini baskı yaparak dışarı çıkarttırdığını iddia etti. İl başkanları çarpıcı iddianın detaylarını SÖZCÜ’ye anlattı.

“OY KULLANMAYAN İŞÇİLER ADINA BİRİLERİ SAHTE OY KULLANDI”

HDP Muğla İl Başkanı Avukat Günfer Karadeniz, “Şanlıurfa’nın Hilvan İlçesi Gülcük Köyü’nden yaklaşık 200 kişi Datça’da mevsimlik işçi olarak bulunuyor. Hiçbiri memleketlerine oy kullanmaya gidemedi. Ancak o köyde oyların tamamının kullanıldığı ve tamamına yakınının ‘evet’ olduğu açıklandı. Bunun mümkün olmadığı ortada. Biz bu işçilerimizden 80 kişiyi tespit ettik. Diğer işçilerimiz ne yazık ki korktukları, çekindikleri için isminin yazılmasını istemedi. Saptamalarımız üzerine Datça İlçe Seçim Kurulu’na giderek dilekçe verdik. Dilekçemizde durumu anlattık, buradaki oy kullanmayan işçilerimiz adına Hilvan Gülcük’te sahte imza atan kişi veya kişilerin tespiti için suç duyurusunda bulunduk ve referandumun iptalini talep ettik” dedi.

200 KİŞİ OY KULLANMADI, TAMAMI KULLANDI DENİLİYOR

CHP eski PM Üyesi Nazmiye Halvaşi, toplam 736 seçmenin 704’ü ‘evet’ oyu, 32’si ‘hayır’ oyu vermiş. Sandık sonuçları böyle açıklandı ama bu nasıl oluyor? Ortada gerçek dışı bir durum var. Tamamının oy kullandığı açıklanan köy seçmen kütüğüne kayıtlı 200 kişi oy kullanmadı. Bol ‘evet’ çıkan köyler incelenmeye muhtaç” ifadelerini kullandı.

CHP DE İTİRAZDA BULUNDU

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Aziz Aydınlık da ” Hilvan ilçemiz Gülcük Köyü’ndeki seçmenin tamamı oy kullanmış gibi gösterilmiş ve hepsinin ‘evet’ oyu verdikleri kayda geçirilmiş. Oysa bu köye kayıtlı olup, Muğla’nın Datça ilçesinde işçi olarak çalışan vatandaşlarımız oy kullanmak için memleketlerine gelemedi. Fakat onların yerine birileri imza atıp, ‘Evet’ oyu kullandılar gibi göstermiş ve tutanaklara böyle geçmiş. 80 kişinin isim listesi bize ulaştı. Biz de bu nedenle Hilvan İlçe Seçim Kurulu’na, köydeki iki sandık hakkında itirazda bulunduk” dedi.

“AKP’Lİ VEKİL SANDIK MÜŞAHİTLERİNİ DIŞARI ÇIKARTTI”

Örnekler veren Aydınlık, “Harran ve Akçakale ilçelerimizde 74 bin seçmen var. Sonuçlara baktığımızda tamamının sandığa gittiği ve hemen hepsinin ‘evet’ oyu verdiği, sadece 2 bin ‘hayır’ oyu çıktığı görülüyor. Bu mümkün müdür” diye sordu. Eyyübiye ilçesindeki bir sandık başında bir kişinin pusulalara artarda ‘evet’ oyu bastığının ortaya çıktığını belirten Aydınlık, “O sandıktan 298 tane ‘evet’ oyu çıkartıldı. Bu olay bir arkadaşımızın cep telefonu videosu ile çektiği bu görüntüler sosyal medyada da görüldü. Bunu kanıtladık.” dedi. Suruç ilçesinde de 20 sandığa itiraz ettiklerini bildiren Aydınlık, “Suruç’ta oy kullanma işleminin sona ermesine doğru, AKP Şanlıurfa Milletvekili Av. Halil İbrahim Yıldız, yanına yaklaşık 50 kişilik grup ve polis ekiplerini alarak 20 sandığı tek tek dolaştı ve oradaki muhalefet partili sandık müşahitlerini dışarı çıkarttırdı. Daha sonra Suruç sonuçlarına baktığımızda 20 sandıktan yüzde 95 ‘evet’ çıktığı görülüyor. Bu mümkün değil. İtiraz ettik” diye konuştu. Aydınlık sözlerini, “Türkiye’nin her yerinde olan bu yasadışı uygulamalar Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde çok aşırı şekilde yapılmıştır” diyerek tamamladı.