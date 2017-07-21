Samsun Valisi İsrail protestosunda

Samsun'da Cuma namazı sonrası Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail, protesto edildi. Protestoda Samsun Valisi Osman Kaymak da yer aldı.

Samsun Büyük Cami’de Cuma namazı sonrasında vatandaşlar, ellerindeki çeşitli dövizlerle tekbir getirip İsrail aleyhine sloganlar attı. Samsun Valisi Osman Kaymak ve Canik İlçe Belediye Başkanı Osman Genç’in de yer aldığı grupta Samsun Sivil Toplum Platformu adına basın açıklaması yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Temsilcisi Hakan Durmuşoğlu, Mescid-i Aksa’nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu, büyük değer taşıdığını söyleyerek şöyle dedi:

“Yarım asırdır işgal altında bulunan Kudüs’te İsrail, bu sefer gözlerini tekrar Mescid-i Aksa’ya dikti. Acımasızca canına kıyılan masum çocukların, sivil insanların kanı İsrail için yeterli olmayıp, alınların secdeye varmasına da engel olmaktalar. Her zaman olduğu gibi vicdanları körelmiş Batı dünyası yine bizi yanıltmayarak sessizliğini korumuştur. Bu bildiriyle biz Müslümanlar görevimizi yapıyor ve dille uyarıyoruz. Bizim dilimiz ki gönüllerde dualarla bir olup Allah’ın izniyle zalimlere lanet olarak yağar. Anlamakta direniyorlar. Biz Allah’tan başka kimseden korkmayız. Bu zulüm devam ederse güçlenmeye devam edip zalimlere kabus oluruz.” (DHA)